Главное за неделю: Смягчение валютных ограничений и самая масштабная кибератака на госреестры

Национальный банк смягчает целый ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Земля, биткоин, комиксы и другие: 5 вариантов новогодних подарков-инвестиций

Приближение Рождества и Нового года — время выбирать подарки, но угадать с ними может быть не просто. «Минфин» решил рассмотреть варианты подарков, которые с годами могут подорожать и превратиться в настоящее сокровище.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.

Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).

НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов