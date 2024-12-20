Главное за неделю: Смягчение валютных ограничений и самая масштабная кибератака на госреестры
Национальный банк смягчает целый ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.
Земля, биткоин, комиксы и другие: 5 вариантов новогодних подарков-инвестиций
Приближение Рождества и Нового года — время выбирать подарки, но угадать с ними может быть не просто. «Минфин» решил рассмотреть варианты подарков, которые с годами могут подорожать и превратиться в настоящее сокровище.
Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление
В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина
Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.
Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ
К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).
НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов
В депозитных ставках крупных банков за последние две недели почти не произошло изменений. Ставки гривневых депозитов снизило лишь одно финучреждение — Идея Банк, валютных — УкрСиббанк. Сколько сейчас могут заработать частные клиенты на вкладах в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина
Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.
Совет упростил торговлю подержанными авто
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9083 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.
В Украине запустили Дия.Карту для всех государственных выплат
В приложении банка monobank появилась Дия.Карта, которая должна стать единственным местом для всех государственных выплат. В частности, для зарплат, стипендий, социальных выплат и собственных средств. Другие банки также смогут выпускать такую карту. Первая выплата на эту карту будет в рамках проекта єКнига. Все текущие программы тоже должны перейти туда.
Депозитные ставки для населения упали до 9,6% — НБУ
Национальный банк обнародовал оперативные данные по изменению процентных ставок по депозитам и объемам привлеченных средств на счета резидентов в ноябре 2024 года. В ноябре наблюдались разнонаправленные изменения для корпоративного сектора и домашних хозяйств (население).
Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility
18 декабря в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.
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