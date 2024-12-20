Минфин - Курсы валют Украины

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20 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Смягчение валютных ограничений и самая масштабная кибератака на госреестры

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений

Национальный банк смягчает целый ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Земля, биткоин, комиксы и другие: 5 вариантов новогодних подарков-инвестиций

Приближение Рождества и Нового года — время выбирать подарки, но угадать с ними может быть не просто. «Минфин» решил рассмотреть варианты подарков, которые с годами могут подорожать и превратиться в настоящее сокровище.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.

Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).

НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов

В депозитных ставках крупных банков за последние две недели почти не произошло изменений. Ставки гривневых депозитов снизило лишь одно финучреждение — Идея Банк, валютных — УкрСиббанк. Сколько сейчас могут заработать частные клиенты на вкладах в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.

Совет упростил торговлю подержанными авто

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9083 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД.

В Украине запустили Дия.Карту для всех государственных выплат

В приложении банка monobank появилась Дия.Карта, которая должна стать единственным местом для всех государственных выплат. В частности, для зарплат, стипендий, социальных выплат и собственных средств. Другие банки также смогут выпускать такую карту. Первая выплата на эту карту будет в рамках проекта єКнига. Все текущие программы тоже должны перейти туда.

Депозитные ставки для населения упали до 9,6% — НБУ

Национальный банк обнародовал оперативные данные по изменению процентных ставок по депозитам и объемам привлеченных средств на счета резидентов в ноябре 2024 года. В ноябре наблюдались разнонаправленные изменения для корпоративного сектора и домашних хозяйств (население).

Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

18 декабря в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.

Источник: Минфин
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