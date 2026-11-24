В Украине продолжают снижаться цены на бензин и дизельное топливо. В ноябре отдельные сети АЗС снизили стоимость бензина на 9−12 грн за литр, а дизтоплива — более чем на 13 грн. Ценники на бензин уже опустились ниже 80 грн/л, а на дизель — до 90,90 грн/л. О тенденции сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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По его данным, больше бензин подешевел в сетях VostokGaz в Днепре — на 12 грн/л, Green Wave в Тернополе — на 11,10 грн/л, а также в «Укрнафте» и UPG — на 9 грн/л.

На рынке дизельного топлива наибольшее снижение зафиксировано в сети EURO 5 — на 13,10 грн/л. У VST дизель подешевел на 8,90 грн/л, а у KLO — на 8,70 грн/л.

На сколько подешевело горючее в ноябре

По оценкам Куюна, с начала ценового снижения в начале ноября средняя стоимость бензина в Украине снизилась на 7,81 грн/л — до 82,26 грн/л. Дизельное топливо подешевело в среднем на 7,05 грн/л — до 97,55 грн/л.

В то же время, на рынке уже появились предложения бензина по цене ниже 80 грн/л. Дизель можно найти за 90,90 грн/л, а ценников свыше 100 грн/л почти не осталось.

По прогнозу эксперта, тенденция к удешевлению сохранится. Бензин будет постепенно опускаться ниже 80 грн/л, а дизельное топливо все чаще будут продавать дешевле 90 грн/л.

Первые признаки понижения цен появились и на рынке автомобильного газа, однако его динамика пока отстает от бензина и дизеля.

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Что происходит с мировыми ценами на нефть

Одним из факторов удешевления горючего в Украине остается снижение мировых котировок на нефть. По словам Куюна, цены на мировом рынке опустились ниже $90 за баррель, хотя темпы падения в последнее время замедлились.

Дальнейшая динамика, по оценке эксперта, будет зависеть, в частности, от ситуации с Ормузским проливом, полная разблокировка которой необходима для стабилизации поставок нефти и нефтяных продуктов.

В то же время, Куюн иронически обратил внимание на то, что на АЗС SOCAR еще можно найти фирменный бензин за 106 грн/л, хотя общая тенденция на рынке уже направлена на снижение цен.

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