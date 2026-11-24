Министерство финансов обнародовало законопроект, который может изменить правила работы малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения. С 1 января 2028 года ФЛП и юридические лица по единому налогу первой, второй и третьей групп должны будут регистрироваться плательщиками НДС, если объем их налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев превысит 85 тысяч евро . Минфин также предлагает автоматическую регистрацию предпринимателей, переходный период в начале 2028 года и штрафы по 1 грн. за первые пять нарушений. Объясняем, какие предприниматели подвергнутся новым требованиям и что изменится для них в налоговом учете.

ИП, работающие по упрощенной системе, могут быть обязаны платить НДС. Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

НДС для единщиков: порог будет составлять 85 тысяч евро

Минфин предлагает отменить исключение, которое в настоящее время освобождает плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп от обязательной регистрации в качестве плательщиков НДС после превышения общего порога. Согласно новым правилам, это требование будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц всех трех групп. Исключение сохраняется для электронных резидентов третьей группы. Порог составит 85 тысяч евро. Он будет определяться по общему объему операций по поставке товаров и услуг, подлежащих обложению НДС, за последние 12 календарных месяцев. Для пересчета суммы в гривны будет применяться официальный курс НБУ на 00:00 1 января соответствующего года. Гривневый эквивалент порога будет зависеть от курса на эту дату. После превышения установленного предела предпринимателю придется зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, вести соответствующий учет, регистрировать налоговые накладные и подавать отчетность. Но он также может остаться на упрощенной системе налогообложения.

ФЛП третьей группы вместо 5% будут платить 3% плюс НДС

Отдельные изменения предусмотрены для плательщиков третьей группы, которые в настоящее время выбрали ставку 5% без НДС.

После превышения порога в 85 тысяч евро, они должны будут перейти на ставку 3% единого налога и зарегистрироваться плательщиками НДС.

Заявление об изменении ставки нужно будет подать не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут установленный порога. Ставка 3% начнет действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, при регистрации плательщиком НДС.

Предприниматели первой и второй групп смогут остаться в своих группах и зарегистрироваться плательщиками НДС.

Для третьей группы переход с 5% на 3% не означает автоматического уменьшения налоговых расходов. К единому налогу прибавится НДС, рассчитываемый по отдельным правилам. Предприниматель сможет учитывать входящий налог по приобретениям и уменьшать на него свои налоговые обязательства при наличии соответствующих оснований и документов.

Налоговая сможет зарегистрировать предпринимателей автоматически

Минфин предлагает ввести автоматическую регистрацию в качестве плательщика НДС с 1 января 2028 года.

Налоговая служба будет определять, кого из предпринимателей необходимо зарегистрировать в качестве плательщиков НДС, на основании данных их отчетности. Для этого будут учитываться декларации за год и отчеты за период с четвертого квартала 2026 года по третий квартал 2027 года.

Если по этим данным будет установлено превышение порога, предпринимателя обещают включить в перечень для регистрации в качестве плательщика НДС. Датой регистрации станет 1 января 2028 года.

В проекте также предусмотрена возможность отмены такой регистрации. В течение первого квартала 2028 года налоговая служба проверит отчетность за весь 2027 год. Если она не подтвердит основания для обязательной регистрации, ее аннулируют с даты первоначальной регистрации.

Первый квартал 2028 года будет переходным

Для новых плательщиков НДС Минфин предусмотрел специальный режим на январь-март 2028 года.

В этот период предприниматели не будут определять налоговые обязательства по НДС, не включать суммы налога в налоговый кредит, не составлять и не будут регистрировать налоговые накладные и расчеты корректировки. Исключение предусмотрено для отдельных расчетов корректировки, уменьшающих сумму компенсации поставщику. Декларацию по НДС за первый квартал также подавать не нужно.

Первую декларацию по НДС новые плательщики подадут за второй квартал 2028 года. В ней они смогут отразить налоговый кредит по НДС, уплаченному или начисленному при приобретении товаров и услуг в первом квартале.

Для этого требуются зарегистрированные налоговые накладные, таможенные декларации или другие документы, предусмотренные Налоговым кодексом. Сумма такого налогового кредита не может превышать 20% от четверти общего дохода, задекларированного предпринимателем за 2027 год.

Использовать эти средства для бюджетного возмещения нельзя. Их будут относить к налоговому кредиту следующих отчетных периодов до полного погашения.

За первые пять нарушений штраф будет составлять 1 гривну

Для предпринимателей, которые начнут работать с НДС по новым правилам, Минфин предлагает временно снизить штрафы.

За первые пять нарушений в период со второго по четвертый квартал 2028 года санкция будет составлять 1 грн за каждое.

Это касается конкретных штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом, в частности, за нарушение сроков представления отчетности и регистрации налоговых накладных, а также за определенные нарушения правил начисления и уплаты налога.

Льготные санкции будут действовать только для первых пяти нарушений и в указанный период. После этого будут применяться обычные правила налоговой ответственности.

Почему Минфин предлагает изменить правила

В пояснительных материалах министерство связывает законопроект с международными обязательствами Украины перед Европейским Союзом в рамках Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Ukraine Support Loan.

Также изменения должны обеспечить имплементацию положений Директивы Совета Е С 2006/112/ЕС об общей системе налога на добавленную стоимость.

Порог в 85 тысяч евро соответствует максимальному уровню освобождения малого бизнеса от обязательной НДС-регистрации, предусмотренной европейской директивой.

О таком пороге ранее говорила заместитель министра финансов Светлана Воробей. В сентябре «Минфин» писал, что во время переговоров с международными партнерами Украине удалось согласовать максимально высокий предел для обязательной регистрации плательщиками НДС.

Теперь Минфин предлагает закрепить его в украинском законодательстве вместе с правилами регистрации, отчетности и перехода на новые ставки единого налога.

Когда могут заработать новые правила

23 ноября Минфин направил законопроект в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Министерство просит провести консультации и предоставить позицию о целесообразности внесения документа в парламент в предложенной редакции.

24 ноября текст законопроекта был обнародован на сайте Минфина. По состоянию на эту дату документ еще не был внесен в Верховную Раду.

В заключительных положениях предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2028 года. До принятия документа предприниматели продолжают работать по действующим правилам. Во время парламентского рассмотрения в законопроект еще могут внести изменения.

Для малого бизнеса ключевой вопрос теперь состоит в том, как будут считать объем налогооблагаемых операций и кто именно попадет в список для автоматической регистрации. От этого будет зависеть, каким предпринимателям придется перейти на новые правила НДС-учета.