Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые могут изменить правила работы крипторынки, налогообложения бизнеса и приватизации государственного имущества. Среди приоритетов также развитие финансового рынка и привлечение инвестиций . Всего в списке девять вопросов, значительная часть которых связана с выполнением обязательств Украины перед МВФ, Всемирным банком и Евросоюзом. О планах парламента 24 ноября сообщила народная депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Криптовалюты: какие правила хотят ввести в Украине

Один из важнейших документов в перечне — законопроект № 10225-д о регулировании оборота виртуальных активов и обложении операций с ними. Парламент намерен завершить его рассмотрение во втором чтении и проголосовать за документ в целом.

Законопроект должен определить правила работы крипторинка, требования к компаниям, предоставляющим услуги с виртуальными активами, и полномочия государственных регуляторов. Отдельный блок касается налогообложения доходов от операций с криптовалютами.

Документ разрабатывали с учетом европейского регламента MiCA, устанавливающего единые правила регулирования криптоактивов в странах ЕС.

Для Украины принятие закона важно также в контексте международных обязательств. Развитие законодательной базы для рынка виртуальных активов — одно из направлений сотрудничества с МВФ и Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility.

23 ноября профильный комитет Верховной Рады повторно рассмотрел документ и рекомендовал принять его во втором чтении и целом. Однако 24 ноября в парламентской карточке законопроекта появилась отметка о переносе разбирательства.

Налоги бизнеса: что изменит европейская директива ATAD

Еще один важный для предпринимателей документ — законопроект № 16036. Он предусматривает имплементацию положений европейской директивы ATAD, направленной на противодействие уклонению от уплаты налогов.

Основное изменение касается процентов по кредитам. Сейчас предприятия могут учитывать затраты на обслуживание ссуд при определении налогооблагаемой прибыли. Новые правила должны ограничить возможность сокращать налоговую базу за счет чрезмерных процентных расходов.

Такой механизм применяют в странах ЕС, чтобы компании не могли искусственно уменьшать налогооблагаемую прибыль из-за больших долговых обязательств, в частности внутри международных корпоративных групп.

Законопроект предусматривает ограничение на уровне 30% EBITDA — показателя прибыли к уплате процентов, налогов и амортизации. Также документ содержит дополнительные пороги, которые будут определять, в каких случаях будут применяться ограничения.

Для украинского бизнеса изменения могут иметь значение, прежде всего, для компаний с большой кредитной нагрузкой. Им придется учитывать новые правила при планировании финансирования и расчете налоговых обязательств.

Принятие законопроекта является одним из условий макрофинансовой поддержки Евросоюза. Документ планируется рассмотреть во втором чтении.

Приватизация и новые источники финансирования экономики

В перечне парламентских вопросов есть также законопроект № 16011 о повышении эффективности приватизации государственного имущества.

Документ предусматривает усовершенствование процедур продажи государственных активов. Цель перемен — сделать приватизационные процессы более эффективными, упростить привлечение инвесторов и создать условия для продажи имущества, которое государство не использует должным образом.

Для бюджета приватизация означает возможность получить денежные средства от продажи государственных активов. Для предприятий приход частного собственника может стать источником инвестиций в модернизацию и развитие.

12 октября Верховная Рада поддержала законопроект за основу. 20 ноября профильный комитет рекомендовал принять его во втором чтении и целом. Документ также связан с обязательствами Украины перед Всемирным банком.

Еще одно направление — развитие рынка капитала. Законопроект № 15175 касается секьюритизации и эмиссии облигаций с покрытием.

Секьюритизация позволяет превращать финансовые активы, например банковские кредиты, в ценные бумаги, которые могут покупать инвесторы. Это помогает финансовым учреждениям привлекать дополнительные средства и направлять их на новое кредитование.

Облигации с покрытием также позволяют привлекать финансирование под обеспечение определенным пулом активов. Для Украины развитие таких инструментов может расширить возможности финансирования бизнеса и будущего восстановления экономики.

Основной закон о секьюритизации уже принят парламентом. Законопроект № 15175 предусматривает связанные изменения с Гражданским кодексом. Его планируется повторно рассмотреть во втором чтении. В ноябре профильный комитет рекомендовал поддержать документ.

Какие еще вопросы планирует рассмотреть парламент

Среди других пунктов, о которых сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, — законопроект № 16179 с налоговыми изменениями для государственных предприятий угольной, горнодобывающей и энергетической отраслей. Его цель — обеспечить стабильную работу этих предприятий во время военного положения.

Также депутаты должны рассмотреть законопроект № 16146 об обособлении деятельности по производству электроэнергии оператора газотранспортной системы.

Отдельный пункт повестки дня — № 0399, предусматривающий присоединение Украины к расширенному частичному соглашению Совета Европы по Руководящему комитету Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Кроме того, в перечне есть проект № 15339 о парламентском контроле за получением и использованием международной военной помощи во время военного положения и № 16236 по кадровым изменениям в составе парламентских комитетов.

В целом, предлагаемый пакет охватывает несколько направлений экономической политики: от правил для нового финансового рынка и налоговых изменений до привлечения инвестиций и управления государственными активами. Значительная часть этих решений связана с исполнением международных обязательств Украины. В то же время, окончательные сроки рассмотрения и результаты голосований будут зависеть от работы парламента.