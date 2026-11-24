После закрытия межбанка во вторник, 24 ноября, курс доллара подорожал на 4 копейки в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро поднялся на 35 копеек в покупке и на 36 — в продаже.
Доллар и евро отыгрывают временное падение на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 24 ноября
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Закрытие 24 ноября
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Изменения
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45,23/45,26
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45,27/45,30
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04/04
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49,34/49,35
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49,69/49,71
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35/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,05−45,68 грн. Евро покупают за 49,32 грн., а продают за 50,13 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,55−45,70, евро — 50,05−50,30 грн.
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Источник: Минфин
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