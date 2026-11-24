Национальный банк применил санкции в отношении пяти участников небанковского финансового рынка. Двум компаниям назначили штрафы на общую сумму более 622 тыс. грн, еще три получили письменные предупреждения или требования устранить нарушения. Среди причин наказания регулятор назвал несвоевременную подачу отчетности, проблемы с учетом договоров и недостаточный контроль за финансовыми данными. Рассказываем, какие учреждения попали под санкции и в чем именно их обвиняет НБУ .

Более 622 тыс. грн штрафов и требование исправить отчетность: кого наказал НБУ. ФОТО: Нацбанк

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 ноября 2026 года.

За что НБУ выставил счет «Шефа Финанс»

Наибольшую финансовую санкцию НБУ применил к ООО «ФК „Шефа Финанс“». Компании назначили штраф в размере 518 820 грн и вынесли письменное предупреждение.

Регулятор выявил нарушения правил представления отчетности и недостатки в организации внутреннего учета. В частности, компания не обеспечила надлежащий учет заключенных договоров о предоставлении финансовых услуг и полноценную работу учетно-регистрационных систем.

Отдельные замечания касались контроля за отчетностью. По мнению НБУ, компания недостаточно следила за полнотой и достоверностью данных, что создает риск новых нарушений.