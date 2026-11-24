Национальный банк применил санкции в отношении пяти участников небанковского финансового рынка. Двум компаниям назначили штрафы на общую сумму более 622 тыс. грн, еще три получили письменные предупреждения или требования устранить нарушения. Среди причин наказания регулятор назвал несвоевременную подачу отчетности, проблемы с учетом договоров и недостаточный контроль за финансовыми данными. Рассказываем, какие учреждения попали под санкции и в чем именно их обвиняет НБУ.
НБУ наказал пять небанковских учреждений: кому придется заплатить штрафы
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Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 ноября 2026 года.
За что НБУ выставил счет «Шефа Финанс»
Наибольшую финансовую санкцию НБУ применил к ООО «ФК „Шефа Финанс“». Компании назначили штраф в размере 518 820 грн и вынесли письменное предупреждение.
Регулятор выявил нарушения правил представления отчетности и недостатки в организации внутреннего учета. В частности, компания не обеспечила надлежащий учет заключенных договоров о предоставлении финансовых услуг и полноценную работу учетно-регистрационных систем.
Отдельные замечания касались контроля за отчетностью. По мнению НБУ, компания недостаточно следила за полнотой и достоверностью данных, что создает риск новых нарушений.
«Шефа Финанс» должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу. Устранить недостатки и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства компания должна до 15 декабря 2026 года.
Еще один штраф получила ЧАО «Страховая компания «Эталон». Его размер составляет 103 764 грн.
Причиной стало несвоевременное представление в Национальный банк файлов отчетности. Страховщик нарушил сроки, установленные правилами отчетности участников рынка небанковских финансовых услуг.
Уплатить штраф компания должна в течение месяца со дня вступления в силу решения НБУ.
Две финансовые компании должны исправить отчетность
Требования устранить нарушения получили ООО «ФК «Эсаймент» и ООО «ФК «Финстайл».
Обе компании не представили в Национальный банк отчеты о подтверждении достоверности годовых отчетных данных за 2025 год. Конечный срок подачи — 1 июня 2026 года.
Такие отчеты должны соответствовать требованиям Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности.
НБУ обязал компании устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 15 декабря 2026 года.
Замечание получила и компания по взысканию долгов
Письменное предупреждение регулятор вынес ООО «ФК „Европейское агентство по взысканию долгов“».
По данным НБУ, компания не обеспечила надлежащего контроля за подготовкой отчетности. В частности, речь идет о проверке правильности заполнения отчетных файлов и достоверности финансовых и регуляторных данных.
Учреждению поручили устранить выявленные недостатки до 15 декабря 2026 года.
Все решения НБУ вступают в силу со дня доведения их до сведения соответствующих учреждений в порядке, установленном законодательством.
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