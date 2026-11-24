Украинский водитель может получить в Telegram сообщение о штрафе, увидеть знакомую сумму и номер постановления и даже не заподозрить подлог. Мошенники научились маскироваться под официальный бот «Штрафы ПДД» и играют на желании поскорее закрыть вопрос с нарушением. Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил , какие детали выдают обман и как не отдать деньги злоумышленникам.

Украинцев предупредили о новой схеме с фальшивыми штрафами: на что следует обратить внимание водителям. ФОТО: Pexels

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Как мошенники подделывают сообщения о штрафах

Злоумышленники маскируются под Telegram-бот «Штрафы ПДД» (@ShtrafyPDRbot) и посылают водителям ложные сообщения о нарушении правил дорожного движения.

Чтобы сообщения выглядели убедительно, мошенники указывают на реалистичные суммы штрафов и номера постановлений. Еще один признак обмана — попытка заставить человека поспешить с оплатой. Например, в сообщениях могут обещать выгодную скидку или устанавливать ограниченное время для ее получения.

«Будьте внимательны: мошенники используют разные способы, чтобы сделать свои сообщения похожими на официальные», — предостерегает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он советует обращать внимание на несколько деталей:

Telegram-аккаунт имеет отметку «Не официальный»;

аккаунт создан недавно или отсутствует в списке контактов;

уведомление поступает через посторонний бот, а не официальный сервис;

получателя торопят с уплатой штрафа или предлагают ограниченную по времени скидку;

в сообщении указаны реалистичные суммы и номера постановлений, которые должны создать достоверность.

Где проверить штраф и как не попасть на крючок

В патрульной полиции советуют проверять и платить штрафы только из-за официальных ресурсов. Персональные и банковские данные должны быть введены исключительно на проверенных государственных сервисах. Также водителям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам.

Белошицкий напомнил и о порядке уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. Если в течение 10 суток такой штраф не уплачен, владельцу автомобиля присылают официальное письмо по почте.

В случае сомнений в подлинности сообщения или информации о штрафе, можно обратиться в ближайшее подразделение управления патрульной полиции.

Проверить наличие штрафов можно также на вебпортале МВД или в приложении «Штрафы ПДД».