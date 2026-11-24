Власти намерены перекрыть схемы минимизации налогов, которые бизнес использует благодаря упрощенной системе. В частности, речь идет о распространенной в нашей стране модели, когда по требованию работодателей специалисты регистрируются как физлица-предприниматели. Соответственно, в штат компании их не относят, а работают они на основании договоров, получая зарплату на счет ФОТ, как «оплату за предоставленные услуги».

Кабинет Министров Украины установил переходный период в системе бронирования военнообязанных до 20 декабря 2026 года. За это время некоторые критически важные предприятия смогут сохранить статус и отсрочки работников, а также привести количество забронированных в соответствие с обновленными требованиями.

Международный валютный фонд рекомендует Украине постепенно повышать тарифы на электроэнергию и газ для населения в течение 2027−2029 годов. По одному из сценариев стоимость электроэнергии может вырасти с нынешних 4,32 грн до 9,67 грн за кВтч, а газа — с 7,96 грн до 22 грн за кубометр. В то же время, украинское правительство отмечает, что эти расчеты являются рекомендациями, а не принятым решением о повышении тарифов. Об этом идет речь в материале РБК-Украина со ссылкой на технический отчет МВФ от 30 октября 2026 года.

В конце 2027 года курс доллара в Украине может составить 49−50 грн, а девальвация гривны за год около 6−7%. В то же время гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью около 16% могут оставаться привлекательными для инвесторов. Такой прогноз озвучил основатель инвестиционной компании Hug's Эрик Найман в ходе дискуссии о перспективах украинской и мировой экономики.

Верховная Рада 24 ноября приняла два постановления — № 16191 и № 16207, которыми рекомендовала Кабинету Министров пересмотреть правила работы предприятий во время «желтого» уровня воздушной тревоги. Парламент предлагает разрешить бизнесу продолжать деятельность без обязательного обустройства укрытий, сохранив право работников самостоятельно решать, оставаться ли на рабочем месте. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.