Mercedes-Benz получила регуляторное разрешение в Германии на использование системы расширенной помощи водителю MB.DRIVE ASSIST PRO, которая позволяет автомобилю сопровождать водителя от начала до конца маршрута, включая городское движение. Система разработана с использованием технологий NVIDIA и отвечает новым правилам ООН для систем помощи водителю. Ее коммерческий запуск в Германии намечен на первое полугодие 2027 года.

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Это регуляторный шаг в борьбе автопроизводителей за рынок технологий автоматизированного вождения в Европе. Tesla также пытается получить общеевропейское признание своей системы Assisted Driving, а китайская XPENG уже открыла тестирование расширенных функций помощи водителю для посетителей в Париже. AITO и Li Auto параллельно готовятся к выходу на европейский автомобильный рынок.

Mercedes получила первое разрешение в Германии

Mercedes-Benz сообщила о получении разрешения Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA) на использование системы MB.DRIVE ASSIST PRO. Производитель называет это первым в стране регуляторным одобрением системы для ассистированного Point-to-Point движения — поддержки водителя от начала до конца маршрута.

Технология соответствует стандарту SAE Level 2 и разработана на основе требований регламента ООН UN R171, устанавливающего правила для систем помощи водителю (DCAS). Гармонизированная нормативная база должна вступить в силу в январе 2027 года, что потенциально открывает возможности для распространения таких технологий на других рынках, применяющих эти правила.

MB.DRIVE ASSIST PRO использует технологии искусственного интеллекта и вычислительные решения NVIDIA, интегрированные в автомобильную платформу MB.OS. Система может помогать водителю во время движения по автомагистралям, на дорогах общего пользования и в сложном городском трафике.

В частности, она поддерживает движение по навигационному маршруту, смену полосы, присоединение к нужной полосе перед поворотом, прохождение перекрестков, а также остановку и старт на светофорах. Водитель активирует функцию кнопкой на руле при активной навигации.

В то же время, это не полноценный автопилот. Mercedes классифицирует систему как Level 2: водитель остается ответственным за управление, должен постоянно контролировать ситуацию на дороге и готов вмешаться.

Первые пользователи могут протестировать технологию в рамках программы Early Access в Штутгарте и Мюнхене с декабря 2026 года. Полноценный запуск в Германии намечен на первое полугодие 2027 года. Постепенно система будет предлагаться для автомобилей различных типов силовых установок в линейке Mercedes-Benz, а владельцы совместимых машин смогут получить функции через OTA-обновление.

Tesla также добивается расширения разрешений в Европе

Tesla продолжает продвигать свою систему Assisted Driving, ранее известную как Full Self-Driving Supervised, на европейском рынке. Процесс регуляторного признания технологии в разных странах ЕС проходит постепенно.

Нидерландский регулятор RDW в апреле 2026 года предоставил системе Tesla типичное одобрение по специальной процедуре, позволяющей рассматривать технологии, не полностью охваченные стандартными правилами. В ноябре Италия также предварительно разрешила использование системы, а процедура расширения одобрения на весь ЕС продолжается.

Tesla Assisted Driving также относится к системам, в которых водитель должен оставаться за рулем и контролировать автомобиль. Несмотря на название Full Self-Driving, технология не полностью автономное управление.

XPENG уже демонстрирует расширенные ассистенты на дорогах Парижа

Китайский производитель XPENG 23 ноября объявил о запуске публичных тестовых поездок с системой Next Generation Pilot (NGP) в Париже. Это первый опыт компании по организации такого формата демонстраций в европейском розничном салоне.

NGP работает на архитектуре VLA 2.0 и предназначена для поддержки водителя в сложных дорожных сценариях, в том числе в городском трафике. В настоящее время компания тестирует и адаптирует систему к европейским дорогам и нормативным требованиям.

XPENG планирует международный запуск NGP в 2027 году, однако будет зависеть от получения регуляторных разрешений и готовности конкретных рынков.

Таким образом китайский производитель не просто демонстрирует технологию на выставках, а постепенно переводит ее в формат взаимодействия с потенциальными покупателями. Париж стал площадкой для знакомства европейской аудитории с возможностями системы в реальных дорожных условиях.

AITO и Li Auto также готовятся к европейской экспансии

AITO, бренд электромобилей, связанный с Huawei и SERES, заявил о намерении выйти на европейский рынок осенью 2027 года. В Парижском автосалоне компания представила AITO 6, AITO 7, AITO 8 и AITO 9, а также сообщила о подготовке к европейской сертификации.

Для международных версий автомобилей компания прорабатывает адаптацию технологий, включая системы помощи водителю, к местным стандартам. Однако конкретные сроки коммерческого запуска ее расширенных ассистентов в Европе пока не подтверждены.

Li Auto также заявила о выходе на европейский рынок. Первой моделью для Европы станет Li 6, продажи которой планируется начать в Нидерландах и Норвегии в первом квартале 2027 года. Компания развивает локальную инфраструктуру продаж, сервиса и доставки.

В то же время, объявленные планы выхода на европейский рынок не означают автоматического разрешения на использование всех китайских систем расширенной помощи водителю. Для таких функций производителям следует учитывать европейские регуляторные требования и проходить соответствующие процедуры.

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Европа становится новым полем конкуренции по технологии автопилота

Mercedes-Benz получила немаловажное преимущество благодаря первому регуляторному разрешению на Point-to-Point систему в Германии. Tesla продолжает процедуру расширения разрешений, а XPENG уже переходит к публичным демонстрациям на европейских дорогах.

Для китайских брендов европейский рынок становится не только направлением продаж электромобилей, но и площадкой для внедрения собственных систем искусственного интеллекта и автоматизированного управления.

Однако конкуренция будет разворачиваться не только вокруг функциональности технологий. Важными остаются сертификация, безопасность, ответственность водителя, адаптация к местным правилам и доверие покупателей. Именно эти факторы будут определять, насколько быстро расширенные системы помощи водителю станут доступны в Европе.

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