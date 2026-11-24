На криптобирже Kraken цена биткоина в канадских долларах (BTC/CAD) временно упала примерно на 71% — до эквивалента $16,9 тыс. При этом на долларовой торговой паре BTC/USD криптовалюта стоила около $57,7 тыс. Причиной аномалии, вероятно, стало нарушение. биткоина или излом биржи. Об этом сообщает Coindeck



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Как биткоин продавали со скидкой 71%

Аномальная цена зафиксирована 21 ноября на торговой паре BTC/CAD — биткоин к канадскому доллару. Криптовалюта опустилась до 24 250 канадских долларов, что по официальному валютному курсу примерно соответствовало $16,9 тыс.

В это же время на паре BTC/USD биткоин торговался примерно по $57,7 тыс. Таким образом, локальная цена на Kraken отклонилась от долларовой почти на 71%.

По данным CoinDesk, самую низкую цену зафиксировали в 15-минутном интервале после 3:00 по восточному времени США. В этот период было проведено 976 транзакций. Аномальное падение происходило не только с биткоином: проблемы наблюдались и в других торговых парах с канадским долларом, в частности, ETH/CAD, XRP/CAD и пар со стейблкоинами.

Как это вообще могло произойти

Ключевая причина — разница между ценой актива на разных торговых площадках и недостаточная ликвидность в отдельной торговой паре.

Криптовалютные биржи не устанавливают единую централизованную цену биткоина. На каждой торговой паре есть собственный стакан ордеров — список заявок покупателей и продавцов, готовых заключать сделки по определенным ценам.

К примеру, на BTC/USD покупатели могут быть готовы приобрести биткоин за $57 тыс., $56,9 тыс. или $56,8 тыс. На BTC/CAD другие участники выставляют заявки в канадских долларах. Эти стаканы не обязательно имеют одинаковую глубину или достаточное количество покупателей.

Если на одном из рынков исчезают крупные заявки на покупку, а продавцы начинают массово продавать актив по рыночным ордерам, цена может стремительно падать. Рыночный ордер не гарантирует продажу по конкретной цене: он выполняется по доступным заявкам покупателей, начиная с ближайших, и может пройти через несколько ценовых уровней.

Если покупателей недостаточно, большой объем продаж способен буквально «пробить» стакан. Тогда последующие сделки заключаются по значительно более низким ценам, даже если на других биржах или торговых парах актив стоит гораздо дороже.

В случае Kraken проблема, судя по данным, была шире отдельного стакана BTC/CAD. Нарушения наблюдались на разных рынках, номинированных в канадских долларах, включая торговую пару USD/CAD. Это говорит о том, что дисбаланс мог возникнуть именно в механизме формирования цен на канадской валютной стороне биржи.

Что предположил Адам Бек

Сооснователь Blockstream Адам Бек предположил, что маркет-мейкер, обеспечивавший ликвидность на спотовом рынке USD/CAD на Kraken, мог исчерпать доступные средства.

Маркет-мейкеры — это участники рынка, постоянно выставляют заявки на покупку и продажу, поддерживая ликвидность и уменьшая разницу между ценами. Они помогают трейдерам заключать сделки без существенного влияния на рыночную цену.

Если маркет-мейкер перестает выставлять заявки или не имеет достаточного капитала для поддержки рынка, стакан может стать очень тонким. При таком сценарии большие ордера способны повлечь за собой непропорционально сильные колебания.

Бек связал аномалию на BTC/CAD с проблемами ценообразования в USD/CAD, однако Kraken официально не подтвердила эту версию. Поэтому она остается объяснением одного из участников крипторынка, а не установленной причиной инцидента.

Почему арбитраж не восстановил цену мгновенно

На первый взгляд ситуация выглядела как очевидная возможность для арбитража: купить биткоин на Kraken за эквивалент $17 тыс. и продать на другой торговой паре или бирже примерно за $57 тыс.

Арбитраж — это использование разницы в ценах одного актива на разных рынках для получения прибыли. Обычно такие операции помогают выравнивать котировки.

Однако арбитраж не работает автоматически и без ограничений. Для него нужны доступные средства, активы, достаточная ликвидность, быстрое исполнение сделок и возможность перемещать капитал между рынками.

Если в конкретном стакане нет достаточного количества заявок на покупку, арбитражеры могут не иметь возможности быстро восстановить баланс. Дополнительные риски — волатильность, комиссии, задержки переводов, ограничения на вывод и валютные дисбалансы.

Поэтому даже значительное отклонение цены на отдельной торговой паре не обязательно мгновенно исчезает.

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Kraken не будет отменять сделки

Криптобиржа заявила, что с начала примерно в 20:00 UTC 20 ноября на ее торговых парах с канадским долларом наблюдалось сильное давление продавцов, приведшее к отклонению цен от других рынков.

По сообщению службы поддержки Kraken, платформа корректно обработала все ордера, а служба безопасности не выявила признаков взлома или компрометации аккаунтов.

Биржа подтвердила, что все исполненные соглашения остаются в силе. То есть транзакции не будут отменены только потому, что цена исполнения оказалась аномально низкой.

К понедельнику котировки на канадских торговых парах возобновились и приблизились к уровням, соответствующим глобальному рынку.

Инцидент показал, что даже на крупной централизованной криптобирже цена актива может существенно отклоняться от глобального рынка, если нарушается ликвидность конкретной торговой пары. При этом низкая цена в одном стакане не означает, что биткоин глобально обрушился до такого уровня.

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