Польское Управление социального страхования (ZUS) усилило проверки получателей пособий на детей по программе 800+. Украинским семьям могут приостановить выплаты, если государственные реестры не подтвердят их проживание в Польше, профессиональную активность одного из родителей или обучение ребенка в местном учебном заведении. В случае возникновения сомнений ZUS может потребовать дополнительные документы и пояснения. На их представление заявителям отводится всего три дня.

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Почему ZUS может приостановить выплаты 800+

Польское Управление социального страхования (ZUS) проверяет, продолжают ли получатели помощи отвечать установленным требованиям. Для этого ведомство использует информацию из государственных реестров, в частности данные о пересечении границы, социальном страховании и обучении детей.

Если проверка выявит несоответствия или управление не сможет подтвердить право семьи на пособие, выплаты могут временно приостановить. Среди основных причин:

1. Выезд из Польши

ZUS проверяет информацию о пересечении границы заявителем и ребенком. Если в реестре пограничной службы есть сведения о выезде из Польши, но нет данных о возвращении, управление может подвергнуть сомнению выполнение требования по проживанию в стране.

Важно, что сама по себе краткосрочная поездка за границу не означает автоматической потери права на 800+. Речь идет о необходимости подтвердить, что заявитель и ребенок продолжают проживать в Польше.

2. Отсутствие подтверждения профессиональной активности

Еще одно основание для приостановки выплат — отсутствие в реестрах ZUS или KRUS информации, подтверждающей выполнение требования по профессиональной активности родителя или опекуна.

При этом не каждая работа автоматически отвечает установленным критериям. Для большинства наемных работников, предпринимателей и лиц, работающих по договорам доверенности, база начисления взносов на пенсионное страхование и страхование на случай потери трудоспособности должна составлять не менее 50% минимальной заработной платы.

В то же время, польское законодательство предусматривает исключения. В частности, для отдельных категорий безработных, пенсионеров, получателей социальных выплат и застрахованных фермеров действуют другие условия. Также отдельные правила предусмотрены для предпринимателей, пользующихся льготными взносами.

3. Отсутствие подтверждения обучения ребенка

Право на помощь зависит и от исполнения ребенком образовательных обязанностей в Польше. В зависимости от возраста она должна посещать детский сад или школу в соответствии с требованиями польского законодательства.

ZUS проверяет эти сведения через систему образовательной информации. Если в государственных реестрах нет подтверждения обучения, это может стать основанием для приостановки выплат.

Требование не распространяется на детей младше шести лет, а также предусматривает исключения для тех, кому отсрочили обязательное обучение или кто получает образование другим разрешенным польским законодательством способом.

4. Разногласия в персональных данных

Проблемы могут возникнуть и из-за несоответствия информации, которую ZUS получает из государственных реестров.

Речь идет, в частности, об ошибках в имени или фамилии, дате рождения или номере PESEL заявителя или ребенка. Из-за таких разногласий управление может не идентифицировать получателя помощи или не подтвердить выполнение необходимых условий.

Что делать, если ZUS приостановил выплаты

Если у управления возникнут сомнения в праве семьи на помощь, оно может потребовать дополнительные пояснения и документы.

По разъяснению ZUS от 22 сентября 2026 г., после получения такого требования заявитель имеет три дня, чтобы предоставить необходимые объяснения и подтверждения.

Информация о статусе выплат и необходимости подачи документов появляется в электронном кабинете eZUS. Поэтому получателям пособия следует регулярно проверять сообщения в личном кабинете, чтобы не пропустить обращение управления.

Если заявитель в установленный срок предоставит документы, подтверждающие его право на помощь, ZUS может возобновить выплаты из месяца, в котором они были приостановлены.

Важно понимать, что приостановка выплат не означает автоматической окончательной потери права на пособие. В некоторых случаях достаточно устранить несоответствия в реестрах или предоставить недостающие для проверки документы.

Какие условия получения 800+ действуют для украинцев

Ужесточение контроля связано с изменениями в польском законодательстве, которые предусмотрели дополнительные требования для определенных категорий иностранцев.

Для украинцев со статусом UKR новые правила начали действовать раньше, чем для других категорий иностранцев. С 31 января 2026 года ZUS приостановил выплаты по предварительным заявлениям. С 1 февраля украинские родители должны повторно подавать документы, отмечая дополнительные сведения, в том числе номера PESEL заявителя и ребенка, информацию о пересечении границы и законности пребывания в Польше.

Для получения помощи необходимо отвечать следующим основным требованиям:

заявитель и ребенок должны проживать на территории Польши;

один из родителей или опекунов должен удовлетворять критерию профессиональной активности, если на него не распространяется предусмотренное законом исключение;

ребенок должен выполнять соответствующие образовательные обязанности в польском учебном заведении, если они распространяются на него по возрасту и обстоятельствам.

С 1 июня 2026 года аналогичные требования к профессиональной активности стали применяться к определенным категориям граждан других стран, не входящих в ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании и легально находятся в Польше с доступом к рынку труда.

Новые критерии не распространяются автоматически на всех иностранцев. Для граждан Польши, стран ЕС, ЕАСТ и определенных категорий граждан Великобритании продолжают действовать предыдущие правила.

Получение помощи 800+ для украинских семей зависит не только от подачи заявления, но и постоянного соответствия установленным требованиям. Регулярные проверки ZUS означают, что даже проблемы с информацией в государственных реестрах могут привести к временному прекращению выплат.