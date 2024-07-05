Украина получила очередной транш от МВФ и стала второй среди крупнейших должников: главное за неделю

В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта — The Economist

Международные резервы уменьшились почти на 3% в июне — НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн.

Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения

В Украине могут создать новую фондовую биржу

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал