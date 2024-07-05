Украина получила очередной транш от МВФ и стала второй среди крупнейших должников: главное за неделю
В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.
Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ
После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.
У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта — The Economist
Международные резервы уменьшились почти на 3% в июне — НБУ
Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн.
Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения
Национальный банк введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады.
Отчет НБУ: Прибыль регулятора сократилась более чем на 100 млрд грн в 2023 году
Нацбанк Украины получил 130,6 млрд грн прибыли в 2023 году, что на 102 млрд грн меньше, чем в прошлом году.
Украинский банк впервые с начала войны привлек иностранного инвестора
Нидерландский фонд Good Growth Fund стал акционером «Банка Львов». Объем капитала, инвестирующего фонд, составляет 4,5 млн евро.
Страны-члены НАТО выделят военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году — Reuters
Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум
Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. В нем предлагается оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года.
В Украине могут создать новую фондовую биржу
Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал
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