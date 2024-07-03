Страны-члены НАТО выделят военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году — Reuters

Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году. Об этом пишет Reuters.

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Обязательства поддержки для Украины станут ключевой частью более широкого пакета для Киева, который должен подчеркнуть поддержку НАТО в долгосрочной перспективе и проложить путь к возможному членству страны в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к государствам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, составив около 40 млрд евро в год.

Лидеры НАТО должны подписать это обязательство на следующей неделе во время встречи в Вашингтоне.

По словам дипломата, хотя государства-члены не поддержали первоначальную просьбу Столтенберга о таком многолетнем обязательстве, пакт включает положение о переоценке вкладов союзников на предстоящих саммитах НАТО.