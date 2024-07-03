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3 июля 2024, 15:50 Читати українською

Страны-члены НАТО выделят военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году — Reuters

Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году. Об этом пишет Reuters.

Страны-члены НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году.

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Обязательства поддержки для Украины станут ключевой частью более широкого пакета для Киева, который должен подчеркнуть поддержку НАТО в долгосрочной перспективе и проложить путь к возможному членству страны в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к государствам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, составив около 40 млрд евро в год.

Лидеры НАТО должны подписать это обязательство на следующей неделе во время встречи в Вашингтоне.

По словам дипломата, хотя государства-члены не поддержали первоначальную просьбу Столтенберга о таком многолетнем обязательстве, пакт включает положение о переоценке вкладов союзников на предстоящих саммитах НАТО.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 июля 2024, 16:02
#
А коля АЗІРОВ просив меньше , не дали . ЧОМУ? Вони просто хотіли подивитись на весь жах який коїтся в Україні .
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
3 июля 2024, 16:48
#
Це звісно добре, безумовно, проблема одна, кацапи запускають ракети сьогодні, а не через рік, через рік невідомо де буде лінія фронту, плюс Трамп судячи з усього хоче заморозити конфлікт, бо у всіх починають потроху закінчуватися бабло, у всіх, окрім українських депутатів.
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