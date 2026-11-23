Один из крупнейших банков Таиланда Kasikornbank предложил сотрудникам в возрасте от 45 до 59 лет добровольно досрочно выйти на пенсию. Участники программы могут получить стандартную компенсацию и дополнительную выплату в размере до 12 месячных зарплат. Инициатива связана с сокращением расходов на персонал и подготовкой банка к более широкому использованию искусственного интеллекта. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на генерального директора банка Каттию Индарвиджаю.

Один из крупнейших банков Таиланда Kasikornbank предложил сотрудникам в возрасте от 45 до 59 лет добровольно досрочно выйти на пенсию. Fortune.com

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Кому предлагают досрочную пенсию

Программа получила название «45 is the new 60» («45 — это новые 60»). Она предусматривает возможность добровольного увольнения для работников, еще не достигших обычного пенсионного возраста.

Участникам предлагают стандартные выплаты, предусмотренные условиями ухода на пенсию, а также дополнительную компенсацию, которая может достигать годовой зарплаты.

По словам руководства Kasikornbank, программа ориентирована, в частности, на сотрудников, которые испытывают трудности с адаптацией к новым технологиям или не готовы овладевать навыками, необходимыми для работы в условиях автоматизации.

В то же время речь идет не об обязательном увольнении работников старшего возраста. Программа была добровольной и носила одноразовый характер. Банк ввел ее еще в 2025 году, а в ноябре 2026 руководство рассказало о ней в контексте подготовки к распространению ИИ.

Как искусственный интеллект меняет работу банка

Kasikornbank рассматривает автоматизацию как способ повышения производительности и оптимизации операционных расходов.

В частности, банк разрабатывает трехлетний план управления персоналом, учитывающий сотрудничество работников с искусственным интеллектом. Одновременно компания внедряет программы переобучения и пересматривает организацию рабочих процессов.

Это означает, что часть традиционных банковских функций может выполняться автоматизированными системами, а требования к навыкам сотрудников будут постепенно меняться.

В частности, ИИ может использоваться для обработки документов, анализа информации, проверки клиентов и поддержки операционных процессов.

Для банка это создает возможность сокращать расходы на рутинные операции. В то же время растет потребность в специалистах, способных работать с новыми технологиями, контролировать их работу и управлять рисками.

ИИ сокращает рабочие места

Как ранее писал Минфин, автоматизация уже влияет на численность персонала крупных финансовых учреждений.

В частности, Bank of America сократил около 3 тысяч работников, одновременно наняв около тысячи консультантов. Банк использует искусственный интеллект для повышения производительности, но продолжает привлекать специалистов для выполнения более сложных задач.

Подобные изменения происходят и в украинском банковском секторе. По данным Минфина, Райффайзен Банк передал роботизированным системам и ИИ до 20% операционной нагрузки. Автоматизированные инструменты выполняют около 1,2 млн операций ежемесячно.

Пример Kasikornbank демонстрирует еще один подход к кадровой трансформации: вместо принудительных массовых сокращений банк предложил части работников финансовую компенсацию за добровольное завершение карьеры.

В то же время, внедрение ИИ не обязательно означает сокращение общего количества рабочих мест в финансовой отрасли. Автоматизация уменьшает потребность в отдельных операционных функциях, но может увеличивать спрос на специалистов по технологиям, кибербезопасности, анализу данных и управлению рисками.