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5 июля 2024, 16:05 Читати українською

Украинский банк впервые с начала войны привлек иностранного инвестора

Нидерландский фонд Good Growth Fund стал акционером «Банка Львов». Объем капитала инвестфонда составляет 4,5 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба банка. Это впервые после начала войны украинский банк привлекает иностранные инвестиции.

Нидерландский фонд Good Growth Fund стал акционером «Банка Львов».

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Общий прирост капитала «Банка Львов» составил 5,5 миллиона евро. Кроме DGGF, еще 1 миллион евро внес крупнейший текущий акционер банка — швейцарская компания responsAbility Participations.

Что известно о новом инвесторе

Good Growth Fund — это нидерландский государственный инвестиционный фонд, который работает в 70 странах мира, инвестирует в более 50 проектов и привлек почти 400 миллионов евро капитала.

Предыстория

В мае «Минфин» сообщал о том, что иностранный инвестор подал в НБУ заявку о покупке акций украинского банка, но тогда не было известно название самого банка.

О «Банке Львов»

Банк Львов — банк для малого и среднего бизнеса в Западном регионе Украины. К концу 2023 года занимал 30-е место (из 64 банков) по своим активам, которые составляли 252 млн евро, а кредитный портфель — 170 млн евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
5 июля 2024, 17:11
#
Респект!:)
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