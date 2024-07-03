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3 июля 2024, 10:50 Читати українською

Украина получила транш от МВФ на $2,2 миллиарда

В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В госбюджет Украины поступил пятый транш в размере около $2,2 млрд (1,7 млрд СДР) от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility — EFF.
Фото: НБУ

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Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.

«За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре просмотра, что позволило привлечь около $7,6 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике.

В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

График следующих пересмотров программы МВФ

  • 5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);
  • 6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);
  • 7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).

Напомним

28 июня Исполнительный совет МВФ одобрил четвертый пересмотр программы EFF.

«Минфин» писал, что в начале июля МВФ опубликовал обновленный Меморандум для Украины. Фонд добавил Украине два новых структурных маяка. Сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+58
VS SV
VS SV
3 июля 2024, 10:59
#
Налітай на кормушку)))
+
0
Segaf
Segaf
3 июля 2024, 11:02
#
Сливают на межбанке по максималке транш?
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