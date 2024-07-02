В Украине могут создать новую фондовую биржу

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Интерфакс-Украина.