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2 июля 2024, 15:07 Читати українською

В Украине могут создать новую фондовую биржу

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее владелец подтвердил, что не будет вливать новый капитал, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

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Как хотят создать новую биржу

Капитал в размере около $0,5 млн будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть — из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты). Об этом пишут в документе, обнародованном на сайте МВФ по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Нехватка бирж

  • На долю ПФТС приходится 68% объема торгов облигациями. В мае акционеры ПФТС решили сдать лицензию, потому что не могут увеличить капитал.
  • «Украинская биржа» также была лишена лицензии из-за того, что среди ее акционеров есть подсанкционное лицо.
  • В Украине осталась одна фондовая биржа — «Перспектива».
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 15:32
#
Нахрена зараз ця українська фондова біржа потрібна?) Є ж вже українська біржа, сказати що вона «мертва» — це нічого не сказати, там ніхто не торгує.

Купляти акції українських компанії ніхто не буде, бо податкова тисне на компанії наче навіжена, в країні війна і багато хто намагається релокуватися до Європи в нормальні умови.

А купляти акції іноземних емітентів через таку українську фондову біржу — бути дурнем, бо продавати ці акції іноземних емітентів не можна під час дії військового стану згідно з постановою НБУ, вигідніше відкрити рахунок в Interactive Brokers і не ризикувати черговими санкціями РНБО, націоналізаціями з боку держави, банкрутствами і відкликаннями ліцензії від такої фондової біржі, ну і іншими способами відтискати бабло в громадян :)

Всі хто хоче реально кудись інвестувати — відкривають рахунок в Interactive Brokers і всі ці дитячі жарти з українськими фондовими біржами це дохлий номер на фоні IBKR, кількість акцій обмежена, продавати акції нормально не можна, в чому сенс заводити на ній рахунок, якщо є альтернатива у вигляді IBKR.
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