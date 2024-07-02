Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2024, 13:46 Читати українською

Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум

Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. В нем предлагается оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года.

Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В документе говорится, что прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025−2027 годы установлены на уровне 2024 года.

В 2025—2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

  • детей в возрасте до шести лет — 2563 гривны;
  • детей в возрасте от шести до 18 лет — 3196 гривен;
  • трудоспособных лиц — 3028 гривен;
  • лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривну.

Читайте: С 1 апреля выросла минимальная заработная плата и ряд других выплат. Как изменилась сумма выплат

Минимальная заработная плата в 2025—2027 годах будет 8 тысяч грн, «что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году».

Оплата труда государственных служащих будет производиться на основе классификации должностей согласно условиям оплаты труда, действовавших в 2024 году.

Напомним

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+12
bonv
bonv
2 июля 2024, 13:58
#
Гірше ж точно не буде ©
+
+12
bonv
bonv
2 июля 2024, 13:59
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності .
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
+
+41
TAN72
TAN72
2 июля 2024, 14:04
#
Себя минималку нехай оставят и живут на неё.
+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 14:33
#
Тобто пенсії і соц. виплати рости не будуть відповідно, плюс, для тих хто не в курсі, якщо у вас штраф або борг перед кредитором перевищує 20 розмірів мінімальних зарплат — у вас можуть конфіскувати вашу нерухомість, зараз це 160 тисяч гривень, тобто якщо у вас борг 160+ тисяч грн — у вас конфіскують нерухомість, продають на аукціоні, сплачують примусово з цієї суми борг/штраф, а решту типу вам повертають.

+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 14:34
#
«Мінімальна заробітна плата у 2025 — 2027 роках буде 8 тисяч грн, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році»

який рівень яких «гарантій», чи інфляція в 2025—2027 роках піде з України?
+
+42
Mini Mi
Mini Mi
2 июля 2024, 15:10
#
От так мораторий на тарифы превратился в мораторий на зарплаты и пенсии.
+
+11
financialGenius
financialGenius
2 июля 2024, 15:25
#
Я бы советовал женщинам — вывозить своих детей и устраиваться в Германии , что-то с каждым месяцев все «лучше» и «лучше» новости… пока не закрыли и вам и вашим детям границы ну и пока Германия принимает, хотя что закроют границы всем более вероятно что ЕС перестанет принимать.
+
0
Criptor82
Criptor82
2 июля 2024, 16:01
#
Геній, а яку пораду ви дасте їх чоловікам? А може наші жінки не відмовились би від Швейцарії. Скільком сім'ям ви готові надати у себе притулок? :)) то може краще ви там в Швейцарії організуєте якусь науково-практичну конференцію як допомогти пересічному українцю та зберете трохи грошей зі своїх колег банкірів, які останні 30 років непогано заробили на відмиванні капіталів російських резидентів?
+
+13
SamBB
SamBB
2 июля 2024, 15:37
#
Це зараз вже в районі 195 баксів, а в 27-мому буде 140…
І кого вони хочуть повернути з Європи в країну де така зелена благодать буде? Та звідсіля здриснуть всі хто ще не виїхав.
+
0
veritas69
veritas69
2 июля 2024, 16:19
#
Головне держ.службовцям вчасно підвищувати ЗП, це ж на них економіка тримається
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BobKickass и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами