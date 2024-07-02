Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум

Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. В нем предлагается оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года.

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В документе говорится, что прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025−2027 годы установлены на уровне 2024 года.

В 2025—2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

детей в возрасте до шести лет — 2563 гривны;

детей в возрасте от шести до 18 лет — 3196 гривен;

трудоспособных лиц — 3028 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривну.

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