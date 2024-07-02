Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. В нем предлагается оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года.
Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум
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В документе говорится, что прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025−2027 годы установлены на уровне 2024 года.
В 2025—2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:
- детей в возрасте до шести лет — 2563 гривны;
- детей в возрасте от шести до 18 лет — 3196 гривен;
- трудоспособных лиц — 3028 гривен;
- лиц, потерявших трудоспособность — 2361 гривну.
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Минимальная заработная плата в 2025—2027 годах будет 8 тысяч грн, «что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году».
Оплата труда государственных служащих будет производиться на основе классификации должностей согласно условиям оплаты труда, действовавших в 2024 году.
Напомним
С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».
Комментарии - 10
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
який рівень яких «гарантій», чи інфляція в 2025—2027 роках піде з України?
І кого вони хочуть повернути з Європи в країну де така зелена благодать буде? Та звідсіля здриснуть всі хто ще не виїхав.