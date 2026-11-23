Украинские аграрии все острее ощущают последствия войны: на складах накапливается нереализованное зерно, цены на внутреннем рынке падают, а доступ к банковскому финансированию усложняется. Генеральный директор одного из крупнейших зерновых экспортеров Украины «Нибулон» Андрей Вадатурский прогнозирует , что первые случаи банкротства аграрных предприятий могут появиться уже весной. По его словам, производители исчерпывают финансовые резервы, а проблемы с экспортом и рост расходов на горючее и удобрения усиливают давление на отрасль.

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Почему украинские аграрии оказались под угрозой банкротства

В интервью Bloomberg Вадатурский отметил, что украинский агросектор, на долю которого приходится более половины экспортных поступлений страны, оказался в условиях все более сильного финансового давления.

По его оценке, аграрии постепенно исчерпывают запасы средств, которые позволяли им поддерживать деятельность во время полномасштабной войны. Ситуацию осложняют накопления зерна, которое не удается продать, снижение внутренних цен на агропродукцию и рост стоимости топлива и удобрений.

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Ситуацию усложняет сокращение доступа к кредитам. Банки становятся более осторожными в финансировании аграрного бизнеса, поэтому производителям все сложнее привлекать средства для текущей деятельности.

«Я ожидаю, что уже весной появятся первые случаи банкротства. Приток денежных средств уменьшается. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон», — отметил Вадатурский.

Финансовые трудности могут отразиться не только на работе предприятий в текущем сезоне. По словам руководителя «Нибулона», нехватка средств будет ограничивать инвестиции в следующую посевную кампанию. Это, в свою очередь, может привести к сокращению производства сельскохозяйственной продукции.

Экспорт зерна сократился более чем на треть

Одной из причин финансового давления на аграриев остается ухудшение ситуации с экспортом. С июля 2026 года Россия и Украина усилили атаки на зерновую инфраструктуру друг друга. Это привело к перебоям со снабжением, а часть урожая осталась нереализованной.

Россия также активизировала удары по украинским перерабатывающим предприятиям, что создает дополнительные трудности для аграрного сектора.

Масштаб проблемы отражает статистика экспорта. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сформированными на основе информации Государственной таможенной службы, по состоянию на 16 ноября 2026 года с начала маркетингового года 2026/2027 Украина экспортировала 7,218 млн. тонн зерновых и зернобобовых.

За аналогичный период предыдущего маркетингового года объем поставок составил 11,468 млн. тонн. Таким образом экспорт сократился на 37,1%.

Более всего снизились объемы экспорта отдельных культур:

Пшеница — 4,157 млн тонн против 7,09 млн тонн годом ранее. Сокращение составило 41,4%.

Кукуруза — 518 тыс. тонн против 3,02 млн тонн. Падение составило 82,8%.

Ячмень — 518 тыс. тонн против 1,156 млн тонн. Экспорт сократился на 55,2%.

Только за период с 1 по 16 ноября Украина экспортировала 668 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, из которых 383 тыс. тонн пришлось на пшеницу.

Сокращение экспорта, накопление нереализованного урожая и рост производственных затрат усугубляют финансовый кризис в аграрном секторе. Если ситуация со снабжением и финансированием не улучшится, украинские аграрии могут столкнуться с первыми банкротствами уже весной, а нехватка средств поставит под угрозу проведение следующей посевной кампании.

Предпосылки аграрного кризиса

Проблемы украинского агросектора начали обостряться летом 2026 года на фоне ухудшения экспортной логистики. Как писал «Минфин», за период с 1 по 13 августа Украина экспортировала 790,7 тыс. тонн агропродукции — на 57,2% меньше, чем за аналогичный период июля. Наибольшее сокращение произошло в зерновом сегменте, в частности, из-за падения перевозок через морские порты Одессы.



На фоне ухудшения ситуации государство начало рассматривать дополнительные механизмы поддержки производителей, в частности, налоговые послабления. В ноябре 2026 года было предложено разрешить аграриям в 2027—2028 годах сохранять статус плательщиков единого налога четвертой группы даже при изменении структуры доходов, а также пересмотреть порядок начисления минимального налогового обязательства. Из мины призваны облегчить налоговое бремя для аграриев, однако, как 18 ноября писал «Минфин», они не устраняют основные трудности отрасли — проблемы со сбытом урожая, экспортом и дефицитом оборотных средств.