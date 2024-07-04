Отчет НБУ: Прибыль регулятора сократилась более чем на 100 млрд грн в 2023 году

Нацбанк Украины получил 130,6 млрд грн прибыли в 2023 году, что на 102 млрд грн меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2023 год, опубликованной главой парламентского комитета по финансам и налогам Данилом Гетманцевым .

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Как изменилась прибыль

Процентные доходы — основной фактор влияния на прибыль НБУ, говорится в отчете.

Сумма процентных доходов, основным источником которых являются ценные бумаги и кредиты, предоставленные банкам, по сравнению с 2022 годом увеличилась и составила 126 млрд грн.

Сумма процентных расходов увеличилась в 2,1 раза и составила в 2023 году 98,9 млрд грн, прежде всего, из-за увеличения расходов по депозитным сертификатам НБУ, что связано с увеличением объемов операций в случае уменьшения средневзвешенных процентных ставок с 23% по состоянию на конец 2022 года. до 16,40% по состоянию на конец 2023 года.

В то же время произошло увеличение расходов на обязательства перед МВФ, по которым уплачиваются проценты.

В 2023 году результат от смены валютных курсов был положительным и составил 63,5 млрд грн (в 2022 году — 175,6 млрд грн).

Административные и другие расходы Национального банка увеличились на 5% — с 6,6 млрд грн в 2022 году до 7 млрд грн в 2023 году.