В 2025 году неравенство доходов в Европейском Союзе несколько снизилось и достигло наименьшего уровня за период статистических наблюдений, ведущихся с 2010 года. В то же время, разница между доходами самых богатых и бедных жителей Европы существенно зависит от страны. Об этом говорится в анализе Euronews Business, сравнившем уровень неравенства доходов в 34 европейских странах.

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Где в Европе наибольшее неравенство доходов

Коэффициент Джинни измеряет неравномерность распределения доходов. Его значение колеблется от 0, что означает полное равенство, до 100 — абсолютного неравенства, когда весь доход получает один человек.

Показатель рассчитывается на основе имеющегося дохода домохозяйств с учетом их размера и состава. То есть речь идет о доходах после налогов и социальных трансфертов, а не только о зарплатах.

Самые высокие показатели неравенства в ЕС:

Болгария — 37,7;

Латвия — 35,6;

Литва — 35,5;

Греция — 31,6;

Италия — 31,0.

Сербия, не являющаяся членом ЕС, также входит в группу стран с высоким неравенством доходов — 32,0. Для Черногории и Швейцарии в анализе использовались данные за 2024 год.

Болгария остается страной ЕС с большим разрывом в распределении доходов. Ее показатель Джинни в 2025 году составил 37,7, что немного выше среднего уровня за предыдущие 15 лет — 37,4.

Экономисты связывают ситуацию с сочетанием нескольких факторов: налоговой системой, недостаточно перераспределяющей доходы, более слабыми социальными выплатами, значительной разницей в доходах на рынке труда, неформальной экономикой и региональными диспропорциями.

В частности, Болгария применяет 10% плоский налог на доходы физических лиц без индивидуального не облагаемого налогом минимума. В то же время косвенные налоги, социальные трансферты и структура рынка труда влияют на то, насколько эффективно система уменьшает неравенство.

В каких странах доходы распределяются наиболее равномерно

Самый низкий коэффициент Джини в Европе по последним доступным данным имеет Словакия — 23,0. Дальше идут:

Бельгия — 23,4;

Чехия — 24,0;

Словения — 24,6;

Польша — 24,9.

В Словакии низкое неравенство объясняется не только перераспределением доходов через налоги и социальные выплаты, но и относительно небольшими отличиями в доходах до налогообложения. В то же время, это не означает отсутствия социальных проблем: отдельные группы населения остаются в уязвимом положении, а региональные диспропорции сохраняются.

В Бельгии немаловажную роль играют масштабные налоговые механизмы, социальные трансферты и институционализированный диалог между работодателями и работниками.

Среди скандинавских государств одним из самых равномерных распределений доходов остается Норвегия — 23,7. Однако Дания (28,2) и Швеция (28,6) по этому показателю уже уступают Польше и Румынии. Финляндия имеет коэффициент 27,1.

Германия, Франция, Испания и Италия — выше среднего уровня ЕС

В крупнейших экономиках Европейского Союза неравенство доходов выше среднего показателя блока.

В 2025 году коэффициент Джини составлял:

Германия — 30,1;

Франция — 30,4;

Испания — 30,8;

Италия — 31,0.

Для сравнения, средний показатель ЕС составил 29,2.

Экономисты объясняют различия между странами комбинацией факторов: структурой занятости, уровнем безработицы, зарплатами, производительностью, доступом к образованию, налоговой системой и эффективностью социальной политики.

Польша и Румыния сократили неравенство больше всего

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет стало снижение неравенства в Польше и Румынии. Обе страны имеют показатели Джинни ниже собственных средних значений за период 2010—2024 годов.

В Румынии коэффициент Джини в 2025 году составил 27,3, что на 6,4 пункта ниже среднего уровня предыдущих 15 лет — 33,7. Это самое большое отклонение вниз среди анализируемых стран.

В Польше показатель составлял 24,9 — на 4,0 пункта ниже исторического среднего. Сербия, Северная Македония и Черногория также продемонстрировали значительное снижение неравенства по сравнению с предыдущими средними значениями.

По оценкам экономистов, в Польше и Румынии немаловажную роль сыграли экономический рост, повышение минимальной зарплаты, расширение социальной политики и использование средств ЕС.

В частности, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Польше вырос с 70% до 81% среднего уровня ЕС в 2015—2025 годах. В Румынии — с 56% до 78%.

Эти изменения свидетельствуют об экономическом сближении стран со средним уровнем доходов с более развитыми экономиками Европы, хотя сам по себе показатель ВВП на душу населения не полностью отражает распределение доходов между населением.

В каких странах неравенство возрастает

Несмотря на общее снижение неравенства в ЕС, в ряде государств показатель Джини в 2025 году был выше среднего уровня за предыдущие 15 лет.

Наибольшее отклонение зафиксировали в Венгрии — на 1,9 пункта. Далее следуют Швеция (+1,6), Финляндия (+1,3), Швейцария (+1,0), Турция и Люксембург (+0,9).

Дания также имеет показатель на 0,8 пункта выше собственного исторического среднего. В то же время Норвегия, напротив, демонстрирует более низкий уровень неравенства, чем в предыдущие годы.

Экономисты связывают тенденции в Швеции и Финляндии, в частности с экономическими трудностями, проблемами на рынке труда и безработицей.

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Турция остается страной с самым большим разрывом доходов в Европе

Если учитывать не только членов ЕС, а все 34 анализировавших страны, наибольшее неравенство доходов зафиксировано в Турции. В 2025 году ее коэффициент Джинни составил 43,9.

Это почти на 15 пунктов больше среднего показателя Европейского Союза. Турция также демонстрирует значительно более высокое неравенство, чем в среднем за 2010−2024 годы, когда коэффициент составлял 43,0.

По оценкам OECD, значительные отличия в доходах в Турции связаны с неравенством в доступе к образованию, навыкам и возможностям заработка, а также с системой налогов и социальных выплат, имеющей ограниченные возможности для перераспределения доходов.

Таким образом, в 2025 году неравенство доходов в ЕС несколько снизилось, но разница между странами остается значительной. Польша и Румыния демонстрируют прогресс в сокращении разрыва, в то время как Болгария, Латвия и Литва остаются среди государств с наиболее неравномерным распределением доходов. В то же время Турция имеет самый высокий показатель среди всех 34 европейских стран, охваченных анализом.

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