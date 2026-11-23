В октябре 2026 года в находящиеся в процессе ликвидации банки поступило 95,8 млн грн. Более 80% этой суммы пришлось на одно учреждение — АО «МР БАНК», которое получило 77,2 млн грн. Основным источником поступлений стали доходы по ценным бумагам, а еще 32 млн. грн. удалось вернуть благодаря погашению кредитов. На что Фонд гарантирования вкладов направляет эти средства и сколько уже вернули кредиторам обанкротившихся банков?

Почти 96 млн грн поступило в счета обанкротившихся банков в Украине. Фото: Pexels

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Какой банк получил более 80% всех поступлений

По итогам октября наибольшую сумму среди банков, ликвидируемых под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), получило АО «МР БАНК». На его счета поступило 77,2 млн. грн. из общих 95,8 млн. грн.

Таким образом, на одно учреждение пришлось около 80,6% всех поступлений в месяц. Остальные средства поступили в другие банки, находящиеся в процессе ликвидации.

Эти средства формируются благодаря управлению активами неплатежеспособных учреждений. Фонд продолжает работать с имуществом таких банков, получать доходы по ценным бумагам, возвращать выданные ранее кредиты и сдавать имущество в аренду.

Откуда поступило почти 96 млн грн

По данным Фонда гарантирования вкладов, самым большим источником поступлений в октябре стали доходы по ценным бумагам. Они принесли банкам в ликвидации 61,6 млн. грн.

Еще 32 млн. грн. поступило от погашения кредитов. Значительно меньшие суммы обеспечили другие источники:

1,4 млн грн — от аренды имущества;

0,8 млн грн — из других источников.

Следовательно, на доходы по ценным бумагам пришлось около 64% всех поступлений в месяц, а на возврат кредитов — примерно 33%. Итого эти два источника обеспечили почти все средства, которые получили банки в управлении Фонда.

Кому Фонд гарантирования возвращает деньги обанкротившимся банкам

Средства, получаемые Фондом от управления и реализации активов неплатежеспособных банков, не остаются в его распоряжении как свободный доход. Их направляют на удовлетворение требований кредиторов.

Как сообщал ранее «Минфин» со ссылкой на ФГВФЛ, в октябре 2026 года ликвидируемые банки направили на погашение долгов перед кредиторами более 60,7 млн грн.

Большая часть выплат пришлась на кредиторов седьмой очереди — почти 48,9 млн грн. К этой категории, в частности, относятся юридические лица, являющиеся клиентами банков и не связанные с ними лицами.

Еще более 10 млн. грн. получили кредиторы третьей очереди. Среди них Фонд гарантирования вкладов в части возмещения расходов, связанных с выплатой гарантированной компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков.

Около 1,8 млн. грн. перечислили кредиторам восьмой очереди. Речь идет о требованиях по налоговым обязательствам, штрафам, пене и другим необеспеченным требованиям. Остальные средства распределили между кредиторами других очередей.

Очередность погашения требований определяет статья 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Именно по ней Фонд распределяет средства, полученные от управления и реализации активов банков в ликвидации.

Важно, что поступления от активов и фактические выплаты кредиторам — это разные показатели. Поэтому сумма полученных в октябре 95,8 млн. грн. не равна сумме погашенных за этот месяц долгов.

Сколько денег уже вернули кредиторам банков-банкротов

Общий объем возвращенных средств значительно превышает ежемесячные поступления активов.

По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1 ноября 2026 года общая сумма погашенных требований кредиторов находящихся в ликвидации банков превысила 78 млрд грн.

Из этой суммы около 18 млрд. грн. получили обеспеченные кредиторы. В частности, Национальному банку Украины вернули 16,7 млрд. грн. Часть средств взыскали за счет залогового имущества и имущества поручителей.

Возврат средств кредиторам происходит по мере поступления денег от управления и реализации активов банков. Среди основных источников — погашение кредитов, доходы по ценным бумагам, аренда и продажа имущества.

Таким образом, даже после признания банка неплатежеспособным его активы продолжают использовать для расчетов с теми, перед кем учреждение имеет финансовые обязательства.

Для кредиторов это означает, что процесс возврата денежных средств может продолжаться и после прекращения банком обычной деятельности. В то же время, возможность и сроки получения выплат зависят от объема активов, которые удается вернуть или реализовать, и очередности требований, определенной законом.