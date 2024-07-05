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5 июля 2024, 14:07 Читати українською

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ, свидетельствуют данные на сайте фонда, пишет Liga.net.

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд.

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Аргентина многолетний «лидер»

Крупнейшим должником на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют $40, 94 млрд.

Долгое время вторым величайшим должником оставался Египет. В настоящее время его долг перед МВФ составляет $13,59 млрд.

Долги Аргентины, Украины и Египта составляют 46%

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила $150,44 млрд.

К крупным должникам относятся также:

  • Эквадор ($8,55 млрд),
  • Пакистан ($8,37 млрд),
  • Ангола ($3,95 млрд),
  • Колумбия ($3,71 млрд),
  • Кения ($3,39 млрд),
  • Гана ($3,05 млрд),
  • Кот-д'Ивуар ($3,04 млрд),
  • Бангладеш ($2,84 млрд),
  • Коста-Рика ($2,67 млрд).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:

  • Сербия ($1,25 млрд),
  • Молдова ($910,40 млн),
  • Грузия ($569,89 млн),
  • Северная Македония ($361,32 млн),
  • Армения ($294,38 млн),
  • Босния и Герцеговина ($265,86 млн),
  • Албания ($200,34 млн),
  • Косово ($78,41 млн),
  • Черногория ($39,95 млн).
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
milon
milon
5 июля 2024, 14:15
#
Хоть где-то в топе
+
+15
potator
potator
5 июля 2024, 14:18
#
И не просто в топе, а как опытный образец
+
+20
eljaaff
eljaaff
5 июля 2024, 14:35
#
Боже как ужас, я думал времена пост перестройки и развала союза это были черные времена (нищета, бандитизм, не просматриваемое будущее) но вижу что дожил что бы еще раз зайти в ту же воду…
+
0
godvinik
godvinik
5 июля 2024, 15:04
#
Как героиновый наркоман на кредитах сидит, но жизнь наркомана недолгая, пирамида овгз еще висит
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