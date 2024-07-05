После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ, свидетельствуют данные на сайте фонда, пишет Liga.net.
Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ
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Аргентина многолетний «лидер»
Крупнейшим должником на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют $40, 94 млрд.
Долгое время вторым величайшим должником оставался Египет. В настоящее время его долг перед МВФ составляет $13,59 млрд.
Долги Аргентины, Украины и Египта составляют 46%
Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.
Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила $150,44 млрд.
К крупным должникам относятся также:
- Эквадор ($8,55 млрд),
- Пакистан ($8,37 млрд),
- Ангола ($3,95 млрд),
- Колумбия ($3,71 млрд),
- Кения ($3,39 млрд),
- Гана ($3,05 млрд),
- Кот-д'Ивуар ($3,04 млрд),
- Бангладеш ($2,84 млрд),
- Коста-Рика ($2,67 млрд).
Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:
- Сербия ($1,25 млрд),
- Молдова ($910,40 млн),
- Грузия ($569,89 млн),
- Северная Македония ($361,32 млн),
- Армения ($294,38 млн),
- Босния и Герцеговина ($265,86 млн),
- Албания ($200,34 млн),
- Косово ($78,41 млн),
- Черногория ($39,95 млн).
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