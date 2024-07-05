После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд, долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ, свидетельствуют данные на сайте фонда, пишет Liga.net.

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Аргентина многолетний «лидер»

Крупнейшим должником на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют $40, 94 млрд.

Долгое время вторым величайшим должником оставался Египет. В настоящее время его долг перед МВФ составляет $13,59 млрд.

Долги Аргентины, Украины и Египта составляют 46%

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила $150,44 млрд.

К крупным должникам относятся также:

Эквадор ($8,55 млрд),

Пакистан ($8,37 млрд),

Ангола ($3,95 млрд),

Колумбия ($3,71 млрд),

Кения ($3,39 млрд),

Гана ($3,05 млрд),

Кот-д'Ивуар ($3,04 млрд),

Бангладеш ($2,84 млрд),

Коста-Рика ($2,67 млрд).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют: