Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 24 ноября 2026 года. Американская валюта подорожала на 16 копеек — до 45,08 грн, а европейская прибавила 18 копеек — до 49,45 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар и евро снова пошли вверх: Нацбанк установил курс валют на 24 ноября
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Официальный курс валют на 24 ноября
После понижения в конце прошлой недели доллар вернулся выше отметки 45 грн. Евро также отыграл часть предварительных потерь.
Что будет с курсом дальше
По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, в течение 23−29 ноября доллар на межбанковском рынке может находиться в пределах 45,10−45,75 грн, а евро — 50−52 грн.
На наличном рынке банкир ожидает курс доллара в диапазоне 45,50−46,20 грн, евро — 50−52 грн. В то же время, резких колебаний эксперт не прогнозирует.
Что влияет на гривну
Как ранее писал Минфин, в понедельник, 23 ноября, средний наличный курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 и 4 копейки соответственно.
В конце ноября на валютный рынок могут влиять завершение налогового периода, спрос импортеров и бюджетные расходы. После окончания основных налоговых платежей продажи валютной выручки экспортерами могут сократиться, что уменьшит предложение иностранной валюты.
Национальный банк сохраняет возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания благодаря валютным интервенциям в рамках режима управляемой гибкости.
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