Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 24 ноября 2026 года. Американская валюта подорожала на 16 копеек — до 45,08 грн, а европейская прибавила 18 копеек — до 49,45 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Американська валюта подорожчала на 16 копійок — до 45,08 грн

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Официальный курс валют на 24 ноября

После понижения в конце прошлой недели доллар вернулся выше отметки 45 грн. Евро также отыграл часть предварительных потерь.

Что будет с курсом дальше

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, в течение 23−29 ноября доллар на межбанковском рынке может находиться в пределах 45,10−45,75 грн, а евро — 50−52 грн.

На наличном рынке банкир ожидает курс доллара в диапазоне 45,50−46,20 грн, евро — 50−52 грн. В то же время, резких колебаний эксперт не прогнозирует.

Что влияет на гривну

Как ранее писал Минфин, в понедельник, 23 ноября, средний наличный курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 и 4 копейки соответственно.

В конце ноября на валютный рынок могут влиять завершение налогового периода, спрос импортеров и бюджетные расходы. После окончания основных налоговых платежей продажи валютной выручки экспортерами могут сократиться, что уменьшит предложение иностранной валюты.

Национальный банк сохраняет возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания благодаря валютным интервенциям в рамках режима управляемой гибкости.