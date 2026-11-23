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Приказ Министерства культуры Украины № 1648 датирован 23 ноября 2026 года. Им утверждены два отдельных документа: критерии для предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры и аналогичные требования для информационной сферы.

Решение было принято с учетом правительственного порядка определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих критическое значение для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Также документ учитывает потребности вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Правовой основой приказа стали, в частности, постановление Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 г. и изменения к нему, утвержденные постановлением № 650 от 5 июня 2024 г. Также документ содержит ссылку на постановление правительства № 1328 от 23 октября 2026 года.

Кто сможет получить статус критически важного в сфере культуры

Новые критерии включают как государственные учреждения, так и предприятия частного сектора. При этом требования разнятся в зависимости от вида деятельности организации.

В частности, в перечень могут войти государственные некоммерческие общества, государственные предприятия, учреждения и организации, которые:

осуществляют деятельность в области культуры и имеют статус национальных;

формируют и хранят государственную часть Музейного фонда Украины и внесены в соответствующие правительственные перечни музеев и заповедников;

работают в сфере образования, науки или культуры, оказывают грантовую или иную поддержку за государственные средства или обеспечивают деятельность государственных художественных коллективов, участвуют в реализации основных задач и политик Минкульта и относятся к сфере его управления.

Отдельный блок требований касается кинематографии. Так, претендовать на соответствие критериям смогут организации, которые за предыдущий календарный год провели по меньшей мере 500 кинопоказов не менее чем в 10 областях Украины. Важное условие — не менее 20% таких показов должны быть некоммерческими и предназначенными для военнослужащих, ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц и других категорий зрителей.

Еще одна категория — производители национального кино, которые на дату обращения осуществляют производство фильма за счет средств государственного бюджета, победили в художественном конкурсе и заключили соответствующий договор.

Критерии распространяются также на разработчиков инновационной продукции, концептуальных решений и технологий для кинематографии. Однако самой разработки недостаточно: ее уникальность должна быть подтверждена охранным документом, например, патентом или свидетельством. Кроме того, в течение года такие организации должны принимать участие в профильных международных или украинских технических выставках в сфере кинематографии, популяризируя Украину и национального производителя.

Отдельно определены требования к предприятиям КВЭД 59.11, 59.12, 59.13 и 59.14, которые занимаются производством кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ, постпроизводством и распространением кино- и видеопродукции. Они смогут претендовать на соответствие критериям, если в течение года перед обращением обеспечили создание развернутых (адаптированных) субтитров для людей с нарушениями слуха и/или украиноязычных аудиоописей для не менее 30 полнометражных фильмов.

Еще одно направление — предприятия кинематографии, работающие не менее трех лет, имеют соответствующие КВЭД и внесены в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов. Для них предусмотрено три альтернативных условия. В течение двух лет до представления обращения они должны выполнить хотя бы одну из них:

выработать по меньшей мере один национальный полнометражный или четыре национальных короткометражных фильма;

обеспечить распространение не менее шести национальных полнометражных фильмов в Украине (по меньшей мере в 10 областях) и/или за рубежом;

организовать по меньшей мере четыре зарубежных культурно-художественных мероприятия с демонстрацией национальных фильмов, имеющих англоязычную звуковую дорожку и/или субтитры на языке страны проведения мероприятия. Такие меры должны быть направлены на популяризацию Украины в мире.

Новые правила предусматривают возможность получения соответствующего статуса для части книжного бизнеса. Речь идет о предприятиях, которые за последние 12 месяцев реализовали по меньшей мере два проекта по созданию книжных изданий (за исключением учебной и учебно-методической литературы), их презентации, продвижения и продажи.

При этом проекты должны предусматривать продвижение по меньшей мере в восьми областях Украины и двух иностранных странах. Также предприятие должно быть зарегистрировано в Украине не позднее 1 января 2022, осуществлять основную деятельность по КВЭД 58.11 «Издание книг» и быть внесенным в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Кроме того, отдельный критерий предусмотрен для организаций, работающих не менее двух лет и участвующих в реализации основных задач, функций и политик Министерства культуры. Для них необходимо согласование с Координационным центром по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

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Какие медиа и информационные предприятия смогут претендовать на статус

В информационной сфере критерии охватывают национальные предприятия, учреждения и организации, а также субъектов в сфере аудиовизуальных медиасервисов иноязычных и общественных аудиовизуальных медиасервисов.

Отдельное внимание было уделено предприятиям, обеспечивающим производство и трансляцию круглосуточного информационного марафона «Единые новости #UAвместе».

Соответствовать критериям смогут:

субъекты в сфере линейных аудиовизуальных медиа, обеспечивающих производство программного наполнения и/или трансляцию марафона;

предприятия, которые на постоянной основе по договорам с такими медиа производят для марафона не менее 10 часов аудиовизуального контента в месяц. Совокупная стоимость такого контента должна составлять не менее 1 млн. грн.;

предприятия, предоставляющие услуги по аренде техники, творческие, информационные редакционные, специализированные или технические услуги, напрямую связанные с производством и/или трансляцией марафона. Стоимость таких услуг должна составлять не менее 1 млн. грн. в месяц.

Таким образом, критерии распространяются не только на телеканалы и непосредственных производителей программ, но и компании, которые обеспечивают техническую, творческую и другую работу марафона по соответствующим договорам.

Еще одна категория — предприятия, учреждения и организации, производящие официальные печатные издания органов государственной власти и местного самоуправления. Речь идет об издании Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Конституционного и Верховного судов, центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, если они предназначены для официального обнародования нормативно правовых актов, решений и информации, подлежащей обязательному опубликованию.

Отдельные требования установлены для провайдеров аудиовизуальных сервисов. Их услуги должны включать, по меньшей мере, 100 телеканалов отечественного производства, а среднемесячный чистый доход по последней финансовой отчетности должен составлять не менее 500 тыс. грн. Этот показатель должен подтверждаться отчетом о финансовых результатах, представленным в установленном порядке.

Также критерии предусматривают возможность определения важных для информационной сферы провайдеров, осуществляющих деятельность на территориях, включенных в соответствующий перечень территорий боевых действий или временно оккупированных территорий. В то же время, в документе установлены исключения для территорий активных боевых действий и временной оккупации, для которых не определена дата завершения соответствующего статуса.

Основанием для получения статуса могут быть и победы в художественных конкурсах в рамках президентской инициативы по созданию украинского культурного продукта «Тысячевесна». Это касается предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих изготовление или создание соответствующих проектов и произведений. Отдельно упоминается государственное некоммерческое общество в сфере управления Минкульта, обеспечивающее подготовку и проведение мероприятий этой инициативы.

Для печатных средств массовой информации предусмотрено отдельное условие: они должны быть привлечены в соответствии с приказом Минкульта к проведению информационных кампаний в регионах, включенных в перечень территорий боевых действий или временно оккупированных Россией. При этом тираж издания должен составлять не менее 1 тыс. экземпляров.

Новые критерии также охватывают предприятия, производящие или хранящие школьные учебники. Производители издательской продукции должны быть внесены в соответствующий государственный реестр и в течение предыдущего календарного года обеспечить изготовление не менее:

100 тыс. экземпляров школьных учебников;

2 тыс. экземпляров школьных учебников шрифтом Брайля.

Важно, что изготовление должно производиться по заказу издателей, которые выдают такие учебники за счет государственного бюджета. Альтернативой является предоставление услуг по хранению не менее 2 млн. экземпляров в резервном фонде учебников и пособий для обеспечения учащихся и педагогов.

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Достаточно ли соответствовать одному критерию

Приказ № 1648 прямо устанавливает, что предприятия, учреждения и организации могут быть определены имеющими важное значение для соответствующих отраслей национальной экономики, если отвечают одному или более утвержденным критериям.

В то же время, соответствие отраслевому критерию не означает автоматического получения статуса критически важного предприятия. Она является основанием для соответствующего определения внутри общего правительственного порядка.

Отдельно приказ предусматривает, что Государственное агентство Украины по кино должно создать комиссию по определению предприятий, учреждений и организаций, критически важных для национальной экономики в сфере кинематографии. Агентство также будет осуществлять соответствующее определение по отдельным критериям, предусмотренным для данной отрасли.

Новый приказ отменяет ряд предыдущих нормативных документов, в частности, приказ № 67 от 7 февраля 2025 года и изменения к нему, утвержденные в 2025—2026 годах. Следовательно, ранее утвержденные отраслевые критерии заменяются новыми.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Поэтому именно дата официальной публикации, а не дата подписания приказа будет определять начало действия новых правил.

Напомним

Правительство ищет механизмы пополнения Вооруженных сил Украины, вовлекая в этот процесс бизнес. Одна из возможных моделей, о которой сообщили в ноябре 2026 г., предусматривает 100% бронирование военнообязанных работников предприятия в обмен на регулярное направление части персонала на военную службу.