Национальный банк введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады.
Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения
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Что известно
«Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению», — сказал Пышный.
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По его словам, представители НБУ «сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем».
«Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы», — сообщил глава НБУ.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).
Комментарии - 21
p. s.Скоро буде «На дворі був 2025 рік, НБУ заборонило переказувати з картки на картку більше 1.000 гривень»
чи кожний пересічний відправляє комусь за щось більше 100кіло за місяць?
«заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив про готовність регулятора лімітувати кількість вихідних p2p-переказів між рахунками фізосіб із зазначенням граничної суми — не більше 30 перерахувань на суму 100 тис. грн на місяць. «
до речі, от вам і 1000 грн на день)
Небезпечна проблема — це щомісячна зарплата Пишного в пів мільйона гривень.
Чем больше ограничений они введут, тем больше шанс что появится новая система которая вообще обходит банки стороной и будут банки сосать лапу)
Клоуны 🤡
Эти уважаемые люди (правление НБУ)
стойко держут оборону нац валюты на переднем фланге в воюющей стране!!!
И при этом получают жалкие гроши за свой титанический труд. Каждый день «новые вызовы»! А еще столько впереди работы, столько надо отобрать и скольких надо обобрать.
Да и еще подумать, как потом безнаказанно соскочить. А может повезет да и еще и послом на острова или центральную Америку Чем плохо за гос счет «работать» в Коста Рике или Панаме…
…и каждый день думать о стабильности нац валюты, и благосостоянии граждан Украины…