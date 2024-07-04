Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения

Что известно

«Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению», — сказал Пышный.

Читайте: НБУ готовит ограничения для p2p-переводов: как их обойти и не пострадать от финмона

По его словам, представители НБУ «сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем».

«Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы», — сообщил глава НБУ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).