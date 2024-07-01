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1 июля 2024, 15:10 Читати українською

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта — The Economist

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на издание The Economist.

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.
Фото:depositphotos

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Что известно

В течение двух лет кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по долгам. Однако мораторий на выплаты частным иностранным держателям облигаций заканчивается 1 августа.

Если Украина объявит дефолт, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать катастрофу для восстановления страны после войны.

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Украина предложила кредиторам соглашение, которое сокращает 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но сделка кажется маловероятной в отведенное время.

Украина отчаянно нуждается в финансовой помощи. Суммы, которые предоставляют союзники, впечатляют, но они поступают в виде оружия и целевых фондов, а не наличных денег. ЕС планирует предложить чуть больше, но все равно лишь $38 млрд в течение трех лет.

По данным МВФ, при условии радикальной реструктуризации, которую предложила Украина, а держатели облигаций — отклонили, страна сможет едва сводить концы с концами. В свою очередь, держатели облигаций ставят под сомнение, как фонд может быть таким уверенным, особенно учитывая то, что его анализ устарел на несколько месяцев.

Если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт.

Сдержанность частных инвесторов отражает не только финансовые перспективы Украины. При обычной реструктуризации кредиторы играют на экономических перспективах страны. Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, также влечет за собой вторую ставку: на то, что он победит.

Многое зависит от степени поддержки Запада. Налогоплательщики могут устать отдавать миллиарды. Дональд Трамп, который скептически относился к выделенным суммам, выглядит все более вероятным, что вернется в Белый дом в ноябре, пишет издание.

Держатели облигаций также скептически относятся к планам долгосрочного восстановления Украины в случае победы. Хотя союзники и МВФ утверждают, что реструктуризация сейчас позволит Украине вернуться на финансовые рынки, как только закончится война и союзники простят долги, инвесторы не убеждены, что такой день когда-нибудь наступит.

Скорее, они считают, что реструктуризация будет первой из многих попыток союзников Украины переложить финансовое бремя войны и расходы на восстановление с правительства на частный сектор.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Vadim531
Vadim531
1 июля 2024, 15:14
#
Договорятся с горем пополам как-то, хотя и не исключаю очередной прогиб от наших — мы не той ситуации чтоб веером махать)
+
+30
milon
milon
1 июля 2024, 15:17
#
Куда они денутся (кредиторы) это в их интересах
+
0
candidat
candidat
1 июля 2024, 16:04
#
Эта ситуация с внешними кредиторами влияет на ОВГЗ (внутренние)? Появятся проблемы с выплатами и погашением ОВГЗ (внутренних)? Можно с этими облигациями сейчас связываться или опасно?
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