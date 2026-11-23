В Марокко работает один из самых больших солнечных энергетических комплексов в мире — Noor Ouarzazate, установленная мощность которого составляет 580 МВт. Его особенность в том, что производство электроэнергии не прекращается с закатом: часть комплекса накапливает тепло в течение дня, а затем использует его для работы турбин ночью. Как устроена эта система , и почему она стала важной частью энергетической стратегии страны?
Тысячи зеркал и 580 МВт: как солнечная электростанция в Марокко работает ночью
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Как работает солнечная электростанция, производящая ток ночью
Солнечный комплекс Noor Ouarzazate расположен вблизи города Уарзазате в Марокко — регионе с высокой солнечной инсоляцией. Его выстроила саудовская компания ACWA Power. Проект заработал в 2016 году, а на его реализацию привлекли более $3 млрд международного финансирования.
По данным Всемирного банка, комплекс имеет установленную мощность 580 МВт и способен снабжать электроэнергией более миллиона человек.
В отличие от обычных солнечных электростанций, Noor совмещает две технологии: солнечную тепловую и фотоэлектрическую энергетику. Первая позволяет не только использовать солнечное излучение для производства электроэнергии, но и накапливать полученное тепло, чтобы продолжать генерацию после наступления темноты.
Комплекс состоит из четырех отдельных электростанций:
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Noor I — мощность 160 МВт. Начала работать в 2016 году и использует цилиндро-параболические коллекторы.
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Noor II — мощность 200 МВт. Также использует технологию солнечной тепловой энергетики с накоплением тепла.
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Noor III — мощность 150 МВт. Работает по технологии солнечной башни.
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Noor IV — мощность 70 МВт. Это фотоэлектрическая установка, превращающая солнечное излучение непосредственно в электроэнергию.
Итого они формируют комплекс общей установленной мощностью 580 МВт.
Тысячи зеркал и башня высотой 250 метров
Наиболее необычная часть комплекса — электростанция Noor III. Ее центральный элемент — башня высотой примерно 250 метров, вокруг которой расположены тысячи специальных зеркал.
Они называются гелиостатами. Каждое зеркало отслеживает положение Солнца и направляет солнечные лучи на приемник на вершине башни.
Благодаря такой системе, солнечное излучение концентрируется в одной точке, где образуется высокая температура. Полученное тепло передается расплавленным солям, способным его накапливать.
Когда солнце заходит, накопившееся тепло используют для производства пара. Она приводит в движение турбину, генерирующую электроэнергию.
По данным источника, Noor III имеет систему теплового накопления примерно на семь часов. То есть электростанция может продолжать производить ток и после того, как солнечное излучение исчезает.
Системы накопления тепла есть также в Noor I и Noor II. Они позволяют переносить часть производства электроэнергии на вечерние и ночные часы.
Зачем Марокко развивает солнечную энергетику
Развитие комплекса Noor связано со стремлением Марокко уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов. Страна имеет значительные запасы солнечной и ветровой энергии, но не обладает большими запасами нефти и газа.
К моменту начала реализации проекта Марокко на 95% зависело от импорта для удовлетворения потребностей в первичной энергии. Это делало страну уязвимой к колебаниям международных цен на топливо.
Поэтому развитие возобновляемой энергетики стало одним из направлений государственной энергетической стратегии.
По данным Министерства энергетического перехода Марокко, возобновляемые источники составляют около 44% установленной электрической мощности страны. Официальная цель — увеличить этот показатель до 52% к 2030 году.
Солнечный комплекс Noor Ouarzazate стал одним из самых больших проектов в этом направлении. Его особенность не только в масштабе генерации, но и в возможности использовать накопившуюся днем солнечную энергию после наступления темноты.
Редакторское примечание: я оставил бы именно такую структуру. Она раскрывает название постепенно: сначала объясняет ночную генерацию, потом показывает, как работают зеркала и тепловая башня, а в конце дает более широкий энергетический контекст Марокко.
Также важно: в тексте использована формулировка «может снабжать электроэнергией более миллиона человек», а не утверждение, что комплекс фактически подключен к миллиону потребителей. Это вернее соответствует источнику.
Комментарии - 2
Редакторська примітка: я б залишив саме таку структуру. Вона розкриває заголовок поступово: спочатку пояснює нічну генерацію, потім показує, як працюють дзеркала й теплова вежа, а наприкінці дає ширший енергетичний контекст Марокко.
Також важливо: у тексті використано формулювання «може забезпечувати електроенергією понад мільйон людей», а не твердження, що комплекс фактично підключений до мільйона споживачів. Це точніше відповідає джерелу.