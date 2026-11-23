Благодаря такой системе, солнечное излучение концентрируется в одной точке, где образуется высокая температура. Полученное тепло передается расплавленным солям, способным его накапливать.

Когда солнце заходит, накопившееся тепло используют для производства пара. Она приводит в движение турбину, генерирующую электроэнергию.

По данным источника, Noor III имеет систему теплового накопления примерно на семь часов. То есть электростанция может продолжать производить ток и после того, как солнечное излучение исчезает.

Системы накопления тепла есть также в Noor I и Noor II. Они позволяют переносить часть производства электроэнергии на вечерние и ночные часы.

Зачем Марокко развивает солнечную энергетику

Развитие комплекса Noor связано со стремлением Марокко уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов. Страна имеет значительные запасы солнечной и ветровой энергии, но не обладает большими запасами нефти и газа.

К моменту начала реализации проекта Марокко на 95% зависело от импорта для удовлетворения потребностей в первичной энергии. Это делало страну уязвимой к колебаниям международных цен на топливо.

Поэтому развитие возобновляемой энергетики стало одним из направлений государственной энергетической стратегии.

По данным Министерства энергетического перехода Марокко, возобновляемые источники составляют около 44% установленной электрической мощности страны. Официальная цель — увеличить этот показатель до 52% к 2030 году.

Солнечный комплекс Noor Ouarzazate стал одним из самых больших проектов в этом направлении. Его особенность не только в масштабе генерации, но и в возможности использовать накопившуюся днем солнечную энергию после наступления темноты.

Редакторское примечание: я оставил бы именно такую структуру. Она раскрывает название постепенно: сначала объясняет ночную генерацию, потом показывает, как работают зеркала и тепловая башня, а в конце дает более широкий энергетический контекст Марокко.

Также важно: в тексте использована формулировка «может снабжать электроэнергией более миллиона человек», а не утверждение, что комплекс фактически подключен к миллиону потребителей. Это вернее соответствует источнику.