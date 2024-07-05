Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн. В июне они снизились на 2,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Международные резервы уменьшились почти на 3% в июне — НБУ
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Объяснение НБУ
«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — объясняют в регуляторе.
Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).
В целом в июне 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Валютные интервенции НБУ
Регулятор продал на валютном рынке 2 995,5 млн. дол. США и выкупил в резервы 0,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн дол. США, снизившись по сравнению с маем на 2,7%.
Внешние поступления
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2431,7 млн дол. США. Из этой суммы:
- 2 021,4 млн. дол. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
- 407,3 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ;
- 3,0 млн. дол. США — от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн. дол. США, из которых:
- 315,7 млн. дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 73,6 млн. дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 12,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
- 42,6 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн. дол. США.
Переоценка из-за смены курса
В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн. дол. США.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
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