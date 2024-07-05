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5 июля 2024, 13:15 Читати українською

Международные резервы уменьшились почти на 3% в июне — НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн. В июне они снизились на 2,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $37 894,2 млн.

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Объяснение НБУ

«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — объясняют в регуляторе.

Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

В целом в июне 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Валютные интервенции НБУ

Регулятор продал на валютном рынке 2 995,5 млн. дол. США и выкупил в резервы 0,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн дол. США, снизившись по сравнению с маем на 2,7%.

Внешние поступления

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2431,7 млн дол. США. Из этой суммы:

  • 2 021,4 млн. дол. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
  • 407,3 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ;
  • 3,0 млн. дол. США — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн. дол. США, из которых:

  • 315,7 млн. дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 73,6 млн. дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 12,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн. дол. США.

Переоценка из-за смены курса

В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн. дол. США.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
5 июля 2024, 13:29
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