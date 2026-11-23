Работа с валютными операциями вынуждает бухгалтеров регулярно искать курсы на нужную дату, проверять их и вручную вносить в учетную систему. Это действительно отнимает много времени и требует значительной концентрации. Более того, ручные проверки создают дополнительные риски ошибок, особенно когда курс постоянно меняется.

Бухгалтерам больше не нужно вручную отслеживать курсы валют и вносить их в отчетность: API автоматически получает актуальные и исторические данные и передает их для учета, экономя время и снижая риск ошибок. Фото: Pexels

Но теперь эту рутину можно автоматизировать с помощью API для бухгалтерского учета и отчетности: система самостоятельно получает актуальные или исторические валютные данные и использует их в расчетах.

5 ситуаций, в которых API действительно выручает

Требуется курс НБУ на дату операции. Вместо поиска нужного дня в архиве система может автоматически запросить курс по заданной дате и валюте. Это удобно как для текущих операций, так и для работы с документами за предыдущие периоды. Нужно сверить валютные суммы. Если компания регулярно проводит операции в разных валютах, курс можно автоматически подтягивать во внутреннюю систему и использовать в расчетах и сверках. Необходимые данные для договора. В API Minfin for Developers предусмотрены отдельные запросы для получения курсов для договоров по дате и валюте. Нужен не только официальный курс НБУ. Через API доступны также данные межбанка, коммерческих банков, обменников, Visa и Mastercard. Поэтому различные процессы компании могут получать данные из нужного для них источника. Необходимо наладить работу с курсами во внутренней системе. Minfin for Developers можно интегрировать через REST API с ERP, CRM и другими системами компании, чтобы валютные данные автоматически поступали туда, где бухгалтер использует их в работе.

Меньше рутины — меньше шансов ошибиться

Экономия времени — не единственное преимущество автоматизации. Ведь каждый ручной перенос данных оставляет место для ошибки: можно выбрать соседнюю дату, перенести не то значение, использовать курс из другого источника или оставить в таблице вчерашние данные.

Особенно критичным это становится в периоды валютных колебаний. Если курс изменился, использование старого значения уже может повлиять на результат расчета.

API устраняет один из таких рисков: нужное значение поступает в систему автоматически в соответствии с заданными параметрами. Бухгалтеру остается контролировать правильность самого учетного процесса, а не заниматься переносом цифр между системами.

Как это работает в реальной рабочей ситуации

Предположим, бухгалтеру нужно провести операцию в евро за 15 октября. Сравним, какой путь нужно пройти без автоматизации и с API.

без API: открыть источник курсов — найти EUR — выбрать 15 октября — проверить курс — скопировать значение — перенести его в учетную систему — провести расчет;

с API: система получает дату и валюту — автоматически запрашивает нужный курс — получает значение — использует его в расчете.

А если таких операций десятки или сотни в месяц, разница уже не в нескольких кликах, а в часах ручной работы.

С API Minfin точно проще

Если работа с валютными курсами — регулярная часть бухгалтерских процессов, нет необходимости каждый раз искать нужные данные и переносить их вручную. API Minfin for Developers может делать это автоматически: получать актуальные и исторические курсы и передавать их в систему, где они нужны.

Не тратьте время на поиск и перенос данных, которые ваша система может получать автоматически. Оставьте рабочее время для более важных, стратегических задач.