Работа с валютными операциями вынуждает бухгалтеров регулярно искать курсы на нужную дату, проверять их и вручную вносить в учетную систему. Это действительно отнимает много времени и требует значительной концентрации. Более того, ручные проверки создают дополнительные риски ошибок, особенно когда курс постоянно меняется.
Курс валют без ручной проверки: как API Минфина упрощает работу бухгалтера
Но теперь эту рутину можно автоматизировать с помощью API для бухгалтерского учета и отчетности: система самостоятельно получает актуальные или исторические валютные данные и использует их в расчетах.
5 ситуаций, в которых API действительно выручает
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Требуется курс НБУ на дату операции. Вместо поиска нужного дня в архиве система может автоматически запросить курс по заданной дате и валюте. Это удобно как для текущих операций, так и для работы с документами за предыдущие периоды.
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Нужно сверить валютные суммы. Если компания регулярно проводит операции в разных валютах, курс можно автоматически подтягивать во внутреннюю систему и использовать в расчетах и сверках.
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Необходимые данные для договора. В API Minfin for Developers предусмотрены отдельные запросы для получения курсов для договоров по дате и валюте.
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Нужен не только официальный курс НБУ. Через API доступны также данные межбанка, коммерческих банков, обменников, Visa и Mastercard. Поэтому различные процессы компании могут получать данные из нужного для них источника.
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Необходимо наладить работу с курсами во внутренней системе. Minfin for Developers можно интегрировать через REST API с ERP, CRM и другими системами компании, чтобы валютные данные автоматически поступали туда, где бухгалтер использует их в работе.
Меньше рутины — меньше шансов ошибиться
Экономия времени — не единственное преимущество автоматизации. Ведь каждый ручной перенос данных оставляет место для ошибки: можно выбрать соседнюю дату, перенести не то значение, использовать курс из другого источника или оставить в таблице вчерашние данные.
Особенно критичным это становится в периоды валютных колебаний. Если курс изменился, использование старого значения уже может повлиять на результат расчета.
API устраняет один из таких рисков: нужное значение поступает в систему автоматически в соответствии с заданными параметрами. Бухгалтеру остается контролировать правильность самого учетного процесса, а не заниматься переносом цифр между системами.
Как это работает в реальной рабочей ситуации
Предположим, бухгалтеру нужно провести операцию в евро за 15 октября. Сравним, какой путь нужно пройти без автоматизации и с API.
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без API: открыть источник курсов — найти EUR — выбрать 15 октября — проверить курс — скопировать значение — перенести его в учетную систему — провести расчет;
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с API: система получает дату и валюту — автоматически запрашивает нужный курс — получает значение — использует его в расчете.
А если таких операций десятки или сотни в месяц, разница уже не в нескольких кликах, а в часах ручной работы.
С API Minfin точно проще
Если работа с валютными курсами — регулярная часть бухгалтерских процессов, нет необходимости каждый раз искать нужные данные и переносить их вручную. API Minfin for Developers может делать это автоматически: получать актуальные и исторические курсы и передавать их в систему, где они нужны.
Не тратьте время на поиск и перенос данных, которые ваша система может получать автоматически. Оставьте рабочее время для более важных, стратегических задач.
Комментарии - 1
В подавляющем большинстве случаев используется стандартная система банк-клиент, в которой
собственно и формируется валютное платежное поручение и из которой без проблем и не первый год
экспортируются данные в конкретную учетную систему предприятия без всяких дополнительных API Минфина.