Уже на этой неделе в сессионный зал могут вынести законопроект, определяющий правила налогообложения криптовалюты (№ 10225-д). «Минфин» разбирался, сколько и как будут платить налоги владельцы крипт и какие важные для пользователей вопросы пока остаются открытыми.

Украина получила от Европейского Союза 8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой транш за все время реализации программы. В общей сложности с середины 2024 года объем полученного финансирования превысил 40 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Укрепление гривни, которое наблюдалось на прошлой неделе, может подходить к концу. Временные факторы, поддерживавшие национальную валюту, постепенно иссякают, в то время как фундаментальные причины девальвационного давления остаются. На неделе 23−28 ноября 2026 курс доллара на межбанке может вернуться до 45,20−45,60 грн, а в банках — до 45,50−46,00 грн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В октябре 2026 года промышленная инфляция в Украине замедлилась до 33,4% в годовом исчислении против 38,4% в сентябре. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем цены производителей промышленной продукции выросли на 1,1%. Несмотря на замедление, годовое подорожание остается выше 33% уже девятый месяц подряд. Об этом говорится в данных Госстата.

Работа с валютными операциями заставляет бухгалтеров регулярно искать курсы на нужную дату, проверять их и вручную переносить в учетную систему. Это действительно занимает много времени и требует большой концентрации. Более того, ручные проверки создают дополнительные риски ошибок, особенно когда курс постоянно меняется.