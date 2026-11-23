В понедельник, 23 ноября 2026 г., в Украине существенно снизились средние цены на бензин и дизельное топливо. Бензин А-95 подешевел на 2,17 грн — до 83,68 грн за литр, а дизтопливо — на 1,60 грн, до 98,67 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Больше всего за день подешевел бензин А-92 — сразу на 3,36 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

По данным мониторинга, снижение цен охватило все основные марки бензина и дизельное топливо.

Больше всего за день подешевел бензин А-92 — сразу на 3,36 грн за литр.

Сколько стоит горючее в крупных сетях АЗС

По приведенным в сообщении Укринформу данным, 23 ноября цены на горючее в крупных сетях отличались на несколько гривен за литр.

Среди этих сетей самый дешевый бензин А-95 предлагала «Укрнафта» — 79,90 грн/л. Самая низкая цена дизельного горючего была в сети «Авантаж 7» — 94,95 грн/л.

Дороже всего А-95 продавали ОККО и WOG — по 87,90 грн/л. Разница между минимальной и максимальной ценой бензина среди сетей составила 8 грн на литре.

Для автомобиля с баком на 50 литров такая разница означает до 400 грн. экономии на одной заправке.

Как изменились цены за месяц

Снижение цен на бензин и дизель продолжается с начала ноября. По данным Минфина, 2 ноября средняя стоимость бензина А-95 составляла 90,08 грн/л, а дизельного горючего — 104,50 грн/л.

По состоянию на 23 ноября А-95 подешевел на 6,40 грн за литр или примерно на 7,1%. Дизельное горючее за этот период потеряло в цене 5,83 грн, или 5,6%.

В то же время автогаз двигался в противоположном направлении. В начале месяца его средняя цена составила 58,41 грн/л, а 23 ноября — 62,17 грн/л. Удорожание за этот период составило 3,76 грн или около 6,4%.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости нефтепродуктов на внешних рынках, валютного курса, логистических затрат и ценовой политики сетей АЗС.