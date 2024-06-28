17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании возобновления энергоинфраструктуры
Меморандум о кредитовании энергетики, рост ВВП ускорился, госдолг увеличился: главное за неделю
17 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.
Рост ВВП ускорился в первом квартале до 6,5%
Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 г. — на 6,5%.
Госдолг Украины увеличился на 100 миллиардов гривен
В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн, в то же время сократился в долларовом эквиваленте на $0,53 млрд.
Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии
25 июня Украина начинает официальные переговоры по вступлению в ЕС. Об этом в Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. «Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего ЕС», — заявила она.
Герхард Беш покидает пост СЕО Приватбанка
В ПриватБанке начали отбор на должность нового председателя правления банка. Нынешний CEO Герхард Беш ее покидает.
Украина подписала с ЕС безопасное соглашение по финансовым обязательствам
Президент Владимир Зеленский и руководители институтов
Украина получила 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility
В Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.
В Украине станет на один госбанк больше
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 25 июня, подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, в частности, Мотор-Банка.
НБУ отозвал банковскую лицензию в Альпаре Банка
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию в Альпаре Банка и исключил сведения о финучреждении из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 235-рш правления НБУ приняло 27 июня 2024 года.
За 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль
За первые 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 25%. Это на 60% (+6,1 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда действовала стандартная ставка 18%.
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