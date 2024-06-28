Меморандум о кредитовании энергетики, рост ВВП ускорился, госдолг увеличился: главное за неделю

17 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

Рост ВВП ускорился в первом квартале до 6,5%

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 г. — на 6,5%.

Госдолг Украины увеличился на 100 миллиардов гривен

В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн, в то же время сократился в долларовом эквиваленте на $0,53 млрд.

Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии