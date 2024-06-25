За 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль

За первые 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 25%. Это на 60% (+6,1 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда действовала стандартная ставка 18%. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетьманцев.

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Прибыли банков

Банки получили на четверть большую чистую прибыль по сравнению с прошлым годом (68 млрд грн за 5 мес. 2024 г. против 53,6 млрд грн за 5 мес. 2023 г.).

По словам Гетманцева, банковский бизнес остается сверхрентабельным, а большинство банков — операционно эффективными и прибыльными.

Согласно последнему отчету по финансовой стабильности, в 2023 году, даже после вычета налога на прибыль по повышенной ставке 50%, средняя рентабельность капитала сектора составила около 30%. Это больше чем в странах — соседях: Грузия — 27%, Литва, Латвия, Эстония — 21%, Венгрия — 20%, Молдова — 16%, Чехия — 15%, Польша — 12%, Еврозона — 7%.

В 2024 году ставка налога снизилась вдвое и показатели чистой рентабельности банков соответственно выросли. За 5 месяцев текущего года рентабельность капитала (незапятнанная прибыль к собственному капиталу банков) достигла 51%.

За этот период операционно убыточными были только девять учреждений. Это учреждения преимущественно с неэффективными бизнес-моделями и рядом давних проблем.

Движением доходности сектора остается высокая процентная маржа, достигающая 7,5% и соответственно чистые процентные доходы, занимающие более 70% в операционных доходах банков.

Кроме того, улучшение макроэкономических условий снизило давление на резервы. За 5 месяцев 2024 года банки расформировали резервы под возможные убытки на сумму 2,1 млрд грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период наоборот увеличили отчисления в резервы на 4,7 млрд грн.

Важным моментом в этой истории остается то, что за счет роста доходов банков и их повышенного налогообложения государственный бюджет в текущем году получит дополнительно по меньшей мере 30 млрд грн, которые поступят за 2023−2024 гг. Большая часть этих средств будет направлена на нужды сектора безопасности и обороны.