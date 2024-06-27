Украина подписала с ЕС безопасное соглашение с финансовыми обязательствами

Президент Владимир Зеленский и руководители институтов Е С Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен подписали соглашение в области безопасности. Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент «Европейской правды».

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Подписание состоялось в зале Европейского совета перед началом его заседания.

О чем документ

Документ, который называется «Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной», существенно отличается от двусторонних договоров безопасности Украины и государств-членов НАТО.

В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины.

Государства-члены ЕС согласились на подписание договора.

«Наибольший успех этого соглашения — это то, что его вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии», — поделился с ЕвроПравдой чиновник внешнеполитической службы ЕС.

Украинские источники отмечают важность нормы о том, что Украина будет получать финансирование из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF).

«Недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках EPF добавляет еще 5 миллиардов евро на 2024 год для обеспечения дальнейшей военной помощи и подготовки, и дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политических установок Совета», — говорится в сделке.

Отметим, что публично Венгрия выступает против наполнения этого фонда и могла заблокировать соответствующую норму в тексте.