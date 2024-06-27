Украина получила 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility

В Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre — financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

Недавно Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Следующие транши в пределах инструмента Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов определенных в плане Украины.