Госдолг Украины увеличился на 100 миллиардов гривен

В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн, в то же время сократился в долларовом эквиваленте на $0,53 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился госдолг

По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг составил почти 6,12 трлн грн, или $150,99 млрд:

внешний государственный и гарантированный государством долг составил 4,41 трлн грн (72,12% от общей суммы), или $108,89 млрд;

внутренний государственный и гарантированный государством долг — 1,7 трлн. грн (27,88%) или $42,1 млрд.

В частности, государственный долг Украины составил 5,79 трлн грн (94,81% общей суммы), или $143,15 млрд. В том числе внешний — 4,16 трлн грн (68,05% общей суммы), или $102,75 млрд, а внутренний — 1,63 трлн грн (26,76%), или $40,4 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 317,5 млрд. грн. (5,19%), или $7,84 млрд., в том числе: внешний — 248,65 млрд. грн. (4,07%), или $6,14 млрд.; внутренний — 68,85 млрд грн (1,13%), или $1,7 млрд.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 млрд грн, или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 6010,42 млрд грн, или $151,52 млрд.