Рост ВВП ускорился в первом квартале до 6,5% — Госстат

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 г. — на 6,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным Госстата, в первом квартале 2023 года ВВП упал на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале ВВП увеличился на 19,5%, в третьем его рост замедлился до 9,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В четвертом квартале прошлого года рост ВВП замедлился до 4,7%.

В целом, реальный ВВП Украины по итогам 2023 года увеличился на 5,3% по сравнению с 2022 годом, когда экономика упала на 28,8%.