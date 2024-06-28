НБУ отозвал банковскую лицензию у Альпари Банка

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию в Альпари Банка и исключил сведения о финучреждении из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 235-рш правления НБУ приняло 27 июня 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.

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В Нацбанке напомнили, что 12 декабря 2023 года единственный акционер Альпари Банка принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая банк завершил осуществление банковской деятельности.

Альпари Банк — девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее НБУ в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у таких банков: Вернум Банк, Б М Банк , ДиВи Банк, Финансовый партнер, Апекс-Банк, Промышленно финансовый банк, Кредит Оптима Банк и Расчетный центр.

Процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

«Для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица банк согласовывает с Национальным банком план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним

Альпари Банк — самый маленький банк в Украине, по состоянию на 1 мая его активы составляли 178 млн грн. У банка не было средств клиентов, ни физических, ни юридических лиц.

Владельцем 100% акций банка является Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году Укрпочта достигла договоренности о покупке банка за 260 млн грн, позже она даже получила разрешение Мининфраструктуры на покупку банка.

Впрочем, потому, что Укрпочта и Мининфраструктуры так и «не устранили все недостатки в документах», на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно Укрпочте пакет документов на покупку Альпари без принятия решений 29 мая 2023 года.