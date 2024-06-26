Герхард Бьош покидает должность СЕО Приватбанка

В Приватбанке начали отбор на должность нового председателя правления банка. Нынешний CEO Герхард Бьош ее покидает. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

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Как пишет издание, Бьош последние три года работал в очень нестабильной и сложной среде, но достиг высоких результатов, в том числе рекордных доходов, что позволило вернуть государству более 155 млрд грн, инвестированных во время национализации.

Наблюдательный совет решил избрать нового председателя правления на конкурсной основе.

Бьош продолжит выполнять свои обязанности в полной мере до «плавного перехода управления и лидерства в правлении». Он занимал эту должность с 2021 года.