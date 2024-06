Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляен.

Отзывы на Moldova и Украина на открытии устройств неgotiations.



Это очень хорошие новости для людей из Украины, Moldova, и в Европе.



Победительная лайка будет challenging, а все возможности.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8