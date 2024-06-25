Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии

25 июня Украина начинает официальные переговоры по вступлению в ЕС. Об этом в Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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«Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляен.

Отзывы на Moldova и Украина на открытии устройств неgotiations.



Это очень хорошие новости для людей из Украины, Moldova, и в Европе.



Победительная лайка будет challenging, а все возможности.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Напомним

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены Е С Украине и Молдове на саммите Европейского совета 23 июня 2022 года.

ЕС принял решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

В мае этого года председательствующая в Е С Бельгия подтвердила намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной в июне — до начала председательства Венгрии.

5 июня министры иностранных дел 12 стран ЕС направили письмо Бельгии о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС следует начинать уже в июне.