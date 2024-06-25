25 июня Украина начинает официальные переговоры по вступлению в ЕС. Об этом в Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии
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«Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляен.
Отзывы на Moldova и Украина на открытии устройств неgotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024
Это очень хорошие новости для людей из Украины, Moldova, и в Европе.
Победительная лайка будет challenging, а все возможности.
Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8
Напомним
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены
ЕС принял решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.
В мае этого года председательствующая
5 июня министры иностранных дел 12 стран ЕС направили письмо Бельгии о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС следует начинать уже в июне.
Комментарии - 12
В любом случае мы узнаем многое о чем нам врали наши чинуши, ведь мы готовы были вступить уже 20 лет назад по их заверениям. А мы все идем идем и никак не дойдем.