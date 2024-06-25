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25 июня 2024, 11:49 Читати українською

Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии

25 июня Украина начинает официальные переговоры по вступлению в ЕС. Об этом в Х сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

25 июня Украина начинает официальные переговоры по вступлению в ЕС.

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«Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляен.

Напомним

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены Е С Украине и Молдове на саммите Европейского совета 23 июня 2022 года.

ЕС принял решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

В мае этого года председательствующая в Е С Бельгия подтвердила намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной в июне — до начала председательства Венгрии.

5 июня министры иностранных дел 12 стран ЕС направили письмо Бельгии о том, что переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС следует начинать уже в июне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
bonv
bonv
25 июня 2024, 11:58
#
І скільки років триватимуть переговори?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
25 июня 2024, 12:31
#
Спросите у Турции
+
0
zerotoler
zerotoler
25 июня 2024, 12:54
#
С турцией заморожены переговоры
+
0
Tido oss
Tido oss
25 июня 2024, 15:08
#
Ахаххахахахахха
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 12:34
#
Залежатимо від того, чи припинить наша влада велике крадівництво.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 июня 2024, 13:06
#
Боюсь что большая стройка с ЕС только расширится. Это во всех странах. Вопросы там к другому обычно — это общий уровень коррупции, стабильности, уважения прав всех включая русскоязычных. И вот в последнем я думаю основная загвоздка. Там отдельные депутаты предлагали отложить на 5 лет этот вопрос … и т. д.

В любом случае мы узнаем многое о чем нам врали наши чинуши, ведь мы готовы были вступить уже 20 лет назад по их заверениям. А мы все идем идем и никак не дойдем.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
25 июня 2024, 11:59
#
Вам все плохо.
+
+15
Exba
Exba
25 июня 2024, 12:29
#
За это надо выпить!
+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 12:35
#
Загалом, було б добре звісно потрапити до ЄС, новина добра, сподіваємося на якісь позитивні зміни у владі і законодавстві, а також у боротьбі з корупцією.
+
+45
Anastasiy77
Anastasiy77
25 июня 2024, 13:37
#
Як нас можуть взяти, коли війна не закінчилася і не ясно коли взагалі скінчиться. Коли проблем ніяких не було до 2014 року нас туди не брали, так як Україна для них було занадто бідною і корумпованою державою, яка створювала би багато проблем для ЄС
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 июня 2024, 15:22
#
Тут два варианта — или они хотят нас готовить , или знаю когда и чем закончится война . это все можно просчитать по ресурсам .
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 июня 2024, 15:15
#
Никогда такого не было, и вот опять.
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