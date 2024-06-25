В Украине станет на один госбанк больше

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 25 июня, подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, в частности, Мотор-Банка. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых.

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Рост количества госбанков

Мотор-Банк станет седьмым государственным банком после Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Сенс Банка и PIN банка.

Доля государства в банковском секторе Украины на конец 2023 года составила 53,2% по чистым активам.

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Напомним

Как писал «Минфин», 23 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев, президент и экс-владелец одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей «Мотор Сич», задержаны в обвинении в государственной измене Службой безопасности Украины.

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экс-президента АО «Мотор Сич» Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Кононенко.

Минюст просил взыскать у этих лиц, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «Мотор-Гарант», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», 2 000 000 шт. простые именные акции эмитента акционерного общества «Мотор-Банк», их доли в уставном капитале ООО «Фирма „Жекон“», а также денежные средства на счетах в АО «ПУМБ «и АО «Мотор-Банк», имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, большое количество огнестрельного оружия.

«Мотор Сич» — одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.