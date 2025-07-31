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31 липня 2025, 12:30

Що відбувається з первинкою в регіонах: несподіваний лідер зростання цін на житло

Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію, ринок житлової нерухомості в Україні демонструє поступове відновлення. Девелопери запускають нові проєкти, а попит на квадратні метри — як у покупців, так і орендарів — зберігається. Про ситуацію на ринку нерухомості протягом першого півріччя 2025 року та ключові тенденції розповіла «Мінфіну» директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян.

Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію, ринок житлової нерухомості в Україні демонструє поступове відновлення.

Підсумкипершогопівріччя

У першому півріччі 2025 року стартувало 104 нових житлових комплекси, що майже дорівнює показнику за аналогічний період минулого року (105 ЖК у 2024-му).

Однак змінюється географічний розподіл будівельної активності:

  • Львів вперше обійшов Київ за кількістю нових ЖК — на 28% більше нових проєктів.
  • Високу динаміку показали Київ та Київська область — +22% до стартів нових проєктів.

Натомість у традиційно активних регіонах, таких як Івано-Франківська та Закарпатська області, зафіксовано спад темпів.

Один із найпозитивніших індикаторів — зростання обсягів введеного в експлуатацію житла.

«Ми бачимо зростання введення житла — лише у першому кварталі 2025 року здано майже 2 млн м². Це більше, ніж у 2024 році», — зазначила Унаньян.

Це свідчить про поступове завершення раніше заморожених проєктів і повернення довіри до первинного ринку.

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Ціни на первинне житло зростають

Ціни на новобудови в Україні продовжують зростати, хоча зростання нерівномірне за регіонами:

  • Одеса — лідер за темпами зростання: +19% за пів року.
  • Миколаїв та Київська область — по +8%.

Зростання цін пояснюється низкою чинників: подорожчанням будматеріалів, девальвацією гривні, відновленням інфраструктури, а також стабільним попитом на якісне житло.

Несподіваною стала тенденція на вторинному ринку житла — в деяких регіонах ціни на вторинне житло перевищують ціни на первинне на 10−15%. Особливо виразна ситуація в Ужгороді, де різниця сягає 46%.

«Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві, Львові та Ужгороді, де вартість може досягати $65 тис.», — підкреслила Унаньян.

Це пов’язано з високим попитом на готове до проживання житло та обмеженою пропозицією в безпечних і привабливих для життя регіонах.

Що відбувається на ринку оренди житла

Ринок оренди залишається вкрай чутливим до внутрішньої міграції, пов’язаної з безпековими чинниками. Проте він довів здатність адаптуватися до нових умов.

За перше півріччя 2025 року:

  • Київ — оренда зросла на +8%,
  • Одеса — +15%,
  • Львів — майже без змін.

Найдорожчі оренди — в Києві та Ужгороді: до 19 тис. грн/міс. за 1-кімнатну квартиру.

«На тлі повномасштабного вторгнення ринок оренди в Україні показав здатність до адаптації — сьогодні він потребує нових підходів і регулювання», — наголосила пані Олена.

Ринок житла в Україні, попри виклики, продовжує демонструвати стійкість та адаптивність. Відновлюються проєкти, зростає обсяг введеного житла, девелопери розширюють географію будівництва, а орендний ринок вимагає нової моделі взаємодії.

Житло — це вже не лише квадратні метри. Це — частина стратегічного процесу відновлення країни, формування безпечного, доступного і сучасного життєвого простору для українців.

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Автор:
Унаньян Олена
Директор з розвитку ЛУН Унаньян Олена
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Коментарі - 1

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0
korvin29
korvin29
31 липня 2025, 13:04
#
Для удаленщиков, если есть возможность выехать из страны, можно рассматривать Юг Италии, около моря, цена квартиры 30−40 тыс €, то что у нас продают по 60−90 тыс $.
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