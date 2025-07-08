Земля подорожчала до 52 тис. грн за га: яким регіонам віддають перевагу інвестори

Чотири роки тому Україна нарешті скасувала двадцятилітню заборону на торгівлю землею. Які результати принесла ця реформа землевласникам та країні, йдеться у дослідженні КШЕ «Земельний ринок в Україні. Фінальний аналітичний огляд».«Мінфін» вибрав головне.

Після запуску ринку у 2021 р. темпи активності значно зросли. Так, у 2021 р. укладено 10 тис. угод на 24 тис. га, у 2022 р. — 45 тис. угод на 91 тис. га. А вже у 2025 р. — 164 тис. угод на 228 тис. га.

За п’ять років функціонування ринку загальна площа переданої землі перевищила 700 тис. га, кількість угод зросла у 16 разів, а ринок стабілізувався та демонструє сталий розвиток. Загальна площа земель, зареєстрованих у державному земельному кадастрі, становить 44,9 млн га, із яких 33,0 млн га — це сільськогосподарські землі.

Кількість угод купівлі-продажу — понад 164 тис.

Загальна площа земель, що перейшла у власність: понад 228 тис. га.

Середня вартість 1 га — 45 тис. грн.

Хто покупець

У 2025 р. на ринок вийшли юридичні особи. Вони вже сформували понад третину обсягу купівель. І хоча побоювання про масове скуповування землі в «одні руки» не справдились, їхній вплив на ринок відчутний — юрособи, за даними аналітиків, платять за 1 га в середньому на 17−47% більше, ніж фізичні особи.

Понад 80% покупців — це саме фермери, які прагнуть зафіксувати за собою ресурс, який обробляли роками. До речі, держава стимулює фермерів купувати землю. Фонд часткового гарантування кредитів фермерам допомагає взяти кредит під купівлю землі. Програма «єОселя» для села у тестовому режимі дозволяє молодим аграріям оформити житло та землю в комплексі.

На вторинному ринку спекулятивного капіталу поки що мало — закон забороняє юридичним особам купувати землю до 2030 р., а іноземцям — повністю.

Нотаріальне посвідчення необов’язкове — угоди часто укладаються через «Дія.Центри».

Обмеження до 100 га на одну фізособу діє й далі — до 2030 р.

Успадкування спрощене, державна реєстрація — в електронній формі.

Скільки коштує земля

Якщо у 2021−2022 рр. ринок ще «гойдався», то нині експерти говорять про формування нового рівня — плато. Із огляду на втрати через окупацію та бойові дії, Україна вже вийшла на показники довоєнного ринку.

Середня вартість гектара сільгоспугідь у травні сягнула понад 52 тис. грн — це абсолютний максимум за всю історію відкритого ринку. Щобільше, якщо рахувати у доларах, то й тут українська земля демонструє зростання: понад $1,3 тис./га для «товарних» ділянок.

Загальні ціни на землю у 2025 р. зросли на 5−7%, порівнюючи з 2024 р. Фахівці прогнозують подальше підвищення, але без стрибків. А це означає, що стабільність цін дозволяє прогнозувати доходи й планувати довгострокові проєкти.

Оренда також не відстає. Через «Prozorro.Продажі» з початку року в оренду передали вже тисячі гектарів комунальних земель, а вартість оренди б'є нові рекорди — до 14,6 тис. грн/га. У деяких регіонах ціна оренди перевищує показники навіть до вторгнення.

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Які регіони є найпопулярнішими

Лідерами залишаються Полтавська, Дніпропетровська та Хмельницька області. На Заході ситуація протилежна: малий середній розмір ділянок і високі витрати на нотаріальне оформлення знижують активність. Наприклад, у Львівській області частка проданих ділянок є мінімальною.

Щоб ринок рухався далі, потрібна дерегуляція, зниження витрат на угоди, краще адміністрування земельних податків і реальне оновлення даних у кадастрі. Але головне — попит на землю є, і її цінність лише зростає.