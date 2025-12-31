Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 14:03

Головна перешкода для отримання житлового ваучера ВПО і як її уникнути

Програма надання ваучерів для придбання житла ВПО вже зіштовхнулась із першими проблемами. Йдеться про неправдиві дані в реєстрах, які можуть стати на заваді отримання коштів. Чому виникає така ситуація і як її уникнути, розповіла керівниця програми «Правова безпека власності» Українського інституту майбутнього Ольга Оніщук.

Програма надання ваучерів для придбання житла ВПО вже зіштовхнулась із першими проблемами.

Перші тижні реалізації державної програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус УБД або є особами з інвалідністю внаслідок війни, продемонстрували, що чи не найбільше питань на етапі подачі відповідної заяви у Дії виникає стосовно некоректних відомостей, які автоматично підтягуються з різних реєстрів й інформаційних систем. Зокрема, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, Єдиного державного реєстру ветеранів війни, чи навіть Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

В окремих випадках проблема суто технічна, потребує врегулювання працівниками техпідтримки Дії, але у більшості ситуацій розв’язувати питання необхідно шляхом звернення потенційного отримувача житлового ваучера до відповідних уповноважених органів чи суб'єктів, зокрема державних реєстраторів або нотаріусів, якщо йдеться про некоректні чи неактуальні відомості у ДРРП.

Зауважу, що однією з ключових умов для отримання житлового ваучера є відсутність у заявника та членів його сім'ї (один із подружжя та діти до 18 років) об'єктів житлової нерухомості (крім об'єктів, кредити на придбання яких забезпечені іпотекою, не погашені), придатних для проживання: тих, які розташовані на підконтрольній Україні території, де не ведуться активні бойові дії. Перевірка наявного права власності на нерухомість здійснюватиметься на підставі відомостей ДРРП. На цьому етапі і можуть виникнути питання у разі наявності в отримувача житлового ваучера або членів його родини «фантомних» записів про право власності.

Що таке «фантомний» запис про право власності

Коротко нагадаю, про що йдеться. Ще до 1 січня 2013 року, тобто до запуску ДРРП, в Україні понад 10 років (протягом 2002−2012 рр.) функціонував інший реєстр — Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН), який наразі є архівною складовою ДРРП.

Підключення користувачів до «старого» реєстру відбувалося поетапно. БТІ (саме вони у той час були уповноваженими суб'єктами, які реєстрували права власності) з різних областей підключали до РПВН у різні роки: наприклад, Харків — одне з перших міст, які підключили до цього реєстру, тоді як Київ — тільки в 2010 році. Саме тому сьогодні відповідний запис у РПВН мають не всі власники житла, які набували право власності протягом 2002−2012 років.

З 2013 року всі речові права на нерухоме майно, які виникали в результаті вчинення нотаріальної дії, нотаріуси почали реєструвати вже у новому реєстрі. Вони тривалий час (до кінця червня 2018-го) використовували відомості з РПВН і під час реєстрації переходу права власності на нерухомість не мали права здійснювати погашення старих записів. Це призвело до дублювання відомостей у ДРРП і РПВН, а також наявності суперечливої інформації щодо суб'єктів права власності на один об'єкт нерухомості.

На нормативному рівні проблему такого реєстраційного «задвоєння» врегулювали тільки у червні 2018-го. Відтоді погашення старих записів у РПВН відбувається одночасно з проведенням реєстраційних дій щодо переходу права власності на нерухомість у ДРРП або ж за окремою заявою.

Проілюструю проблему «фантомного» запису в контексті реалізації права на отримання житлового ваучера на конкретному прикладі. Скажімо, нинішній захисник України свого часу проживав у Харкові, у 2013 році він продав квартиру (яку йому в 2009-му подарували батьки) і переїхав до Донецька, де придбав нерухомість, але після 2014-го залишив своє майно на тимчасово окупованій території та перемістився до столиці. До цього часу військовослужбовець мешкає зі своєю родиною у Києві в орендованій оселі.

За таких обставин існує висока ймовірність того, що у цього потенційного отримувача житлового ваучера є непогашений запис про право власності у РПВН щодо квартири у Харкові: фактично це помешкання йому вже давно не належить, оскільки він відчужив його у 2013 році, але наявність «фантомного» запису саме у старому реєстрі може викликати питання у відповідної комісії на етапі перевірки поданої заяви про отримання ваучера на відповідність обов’язковому критерію щодо відсутності житла. Відомості щодо нерухомості у Донецьку (вони вже мають міститися у ДРРП), зауважу, на можливість отримання ваучера не впливають, оскільки йдеться про тимчасово окуповану територію.

Тож, аби непогашений запис у РПВН не став перешкодою для отримання допомоги у розмірі 2 млн грн для вирішення житлового питання, не викликав питань чи застережень у місцевої комісії, яка розглядатиме відповідну заяву, раджу пересвідчитися у «чистоті» реєстраційної історії своєї власності.

Як пересвідчитися у відсутності «фантомних» реєстрацій

Перевірити це можна шляхом отримання інформаційної довідки з ДРРП, яка містить інформацію і зі «старих» реєстрів, зокрема з РПВН.

Отримати таку довідку можна офлайн (звернутися до найближчого ЦНАПу або нотаріуса) або ж онлайн: на порталі Дія за цим посиланням.

Звертаю увагу, що протягом останніх кількох днів ця онлайн-послуга була недоступною. Як запевняють фахівці технічної підтримки Дії, це тимчасово і пов’язано з технічними оновленнями. Найближчим часом доступ до отримання довідки з ДРРП в онлайн-форматі мають відновити.

У разі наявності такого «фантомного» запису про право власності варто звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про виправлення технічної помилки.

Таку заяву може подати як новий власник житла, так і особа, записи про яку в РПВН залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники). За проведення такої реєстраційної дії адміністративний збір не справляється.

