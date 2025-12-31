Головна перешкода для отримання житлового ваучера ВПО і як її уникнути

Програма надання ваучерів для придбання житла ВПО вже зіштовхнулась із першими проблемами. Йдеться про неправдиві дані в реєстрах, які можуть стати на заваді отримання коштів. Чому виникає така ситуація і як її уникнути, розповіла керівниця програми «Правова безпека власності» Українського інституту майбутнього Ольга Оніщук.

Перші тижні реалізації державної програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус УБД або є особами з інвалідністю внаслідок війни, продемонстрували, що чи не найбільше питань на етапі подачі відповідної заяви у Дії виникає стосовно некоректних відомостей, які автоматично підтягуються з різних реєстрів й інформаційних систем. Зокрема, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, Єдиного державного реєстру ветеранів війни, чи навіть Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

В окремих випадках проблема суто технічна, потребує врегулювання працівниками техпідтримки Дії, але у більшості ситуацій розв’язувати питання необхідно шляхом звернення потенційного отримувача житлового ваучера до відповідних уповноважених органів чи суб'єктів, зокрема державних реєстраторів або нотаріусів, якщо йдеться про некоректні чи неактуальні відомості у ДРРП.

Зауважу, що однією з ключових умов для отримання житлового ваучера є відсутність у заявника та членів його сім'ї (один із подружжя та діти до 18 років) об'єктів житлової нерухомості (крім об'єктів, кредити на придбання яких забезпечені іпотекою, не погашені), придатних для проживання: тих, які розташовані на підконтрольній Україні території, де не ведуться активні бойові дії. Перевірка наявного права власності на нерухомість здійснюватиметься на підставі відомостей ДРРП. На цьому етапі і можуть виникнути питання у разі наявності в отримувача житлового ваучера або членів його родини «фантомних» записів про право власності.

Що таке «фантомний» запис про право власності

Коротко нагадаю, про що йдеться. Ще до 1 січня 2013 року, тобто до запуску ДРРП, в Україні понад 10 років (протягом 2002−2012 рр.) функціонував інший реєстр — Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН), який наразі є архівною складовою ДРРП.

Підключення користувачів до «старого» реєстру відбувалося поетапно. БТІ (саме вони у той час були уповноваженими суб'єктами, які реєстрували права власності) з різних областей підключали до РПВН у різні роки: наприклад, Харків — одне з перших міст, які підключили до цього реєстру, тоді як Київ — тільки в 2010 році. Саме тому сьогодні відповідний запис у РПВН мають не всі власники житла, які набували право власності протягом 2002−2012 років.

З 2013 року всі речові права на нерухоме майно, які виникали в результаті вчинення нотаріальної дії, нотаріуси почали реєструвати вже у новому реєстрі. Вони тривалий час (до кінця червня 2018-го) використовували відомості з РПВН і під час реєстрації переходу права власності на нерухомість не мали права здійснювати погашення старих записів. Це призвело до дублювання відомостей у ДРРП і РПВН, а також наявності суперечливої інформації щодо суб'єктів права власності на один об'єкт нерухомості.

На нормативному рівні проблему такого реєстраційного «задвоєння» врегулювали тільки у червні 2018-го. Відтоді погашення старих записів у РПВН відбувається одночасно з проведенням реєстраційних дій щодо переходу права власності на нерухомість у ДРРП або ж за окремою заявою.

Проілюструю проблему «фантомного» запису в контексті реалізації права на отримання житлового ваучера на конкретному прикладі. Скажімо, нинішній захисник України свого часу проживав у Харкові, у 2013 році він продав квартиру (яку йому в 2009-му подарували батьки) і переїхав до Донецька, де придбав нерухомість, але після 2014-го залишив своє майно на тимчасово окупованій території та перемістився до столиці. До цього часу військовослужбовець мешкає зі своєю родиною у Києві в орендованій оселі.

За таких обставин існує висока ймовірність того, що у цього потенційного отримувача житлового ваучера є непогашений запис про право власності у РПВН щодо квартири у Харкові: фактично це помешкання йому вже давно не належить, оскільки він відчужив його у 2013 році, але наявність «фантомного» запису саме у старому реєстрі може викликати питання у відповідної комісії на етапі перевірки поданої заяви про отримання ваучера на відповідність обов’язковому критерію щодо відсутності житла. Відомості щодо нерухомості у Донецьку (вони вже мають міститися у ДРРП), зауважу, на можливість отримання ваучера не впливають, оскільки йдеться про тимчасово окуповану територію.

Тож, аби непогашений запис у РПВН не став перешкодою для отримання допомоги у розмірі 2 млн грн для вирішення житлового питання, не викликав питань чи застережень у місцевої комісії, яка розглядатиме відповідну заяву, раджу пересвідчитися у «чистоті» реєстраційної історії своєї власності.

Як пересвідчитися у відсутності «фантомних» реєстрацій

Перевірити це можна шляхом отримання інформаційної довідки з ДРРП, яка містить інформацію і зі «старих» реєстрів, зокрема з РПВН.

Отримати таку довідку можна офлайн (звернутися до найближчого ЦНАПу або нотаріуса) або ж онлайн: на порталі Дія за цим посиланням.

Звертаю увагу, що протягом останніх кількох днів ця онлайн-послуга була недоступною. Як запевняють фахівці технічної підтримки Дії, це тимчасово і пов’язано з технічними оновленнями. Найближчим часом доступ до отримання довідки з ДРРП в онлайн-форматі мають відновити.

У разі наявності такого «фантомного» запису про право власності варто звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про виправлення технічної помилки.

Таку заяву може подати як новий власник житла, так і особа, записи про яку в РПВН залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники). За проведення такої реєстраційної дії адміністративний збір не справляється.