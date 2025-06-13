Засновник KAN Development: Як змінюється ринок нерухомості під час війни

Попри четвертий рік війни й усі пов’язані ризики, попит на житло в Україні стабільний, а забудовники продовжують будувати. У новому інтерв'ю для «Мінфіну» Ігор Ніконов — засновник KAN Development — відкриває завісу над тим, як змінюється ринок нерухомості у воєнних реаліях.

У розмові Ігор Ніконов пояснює, як війна змінює ціни на житло в Києві та чому інвестори продовжують вкладати в українську нерухомість попри всі ризики.

Це інтерв'ю — обов’язкове до перегляду для інвесторів, забудовників, урбаністів і всіх, хто вірить у відродження українських міст. Зокрема, в ньому порушено багато тем, що «болять» киянам.