Як купити нерухомість, авто чи підприємство на Прозорро без головного болю

Вісім років тому держава створила майданчик Прозорро.Продажі для продажу та здачі в оренду свого майна. Наразі тут можна придбати квартири, комерційні приміщення, автомобілі тощо. Сервіс стає все цікавішим для бізнесу, адже на ньому частіше продаються великі об'єкти нерухомості, земельні наділи та цілі підприємства, а найближчим часом саме тут відбуватиметься велика приватизація. Зростає і конкуренція за активи. Водночас, компанії, яка вирішить скористатись платформою, може бути складно розібратися у всіх особливостях процесу. З цим здатні допомогти спеціальні майданчики, на кшталт «Національної електронної біржі». Як вони працюють?

Що таке Прозорро.Продажі

Прозорро.Продажі — це державна компанія, основне завдання якої — організація аукціонів із продажу та здачі в оренду державного майна.

Розпочав роботу сервіс із продажу майна збанкрутілих банків. Потім компанія почала забезпечувати продаж майна державних та комунальних підприємств, майна в рамках процедури банкрутства, а також низки інших активів. Сьогодні на Прозорро.Продажі можна купити або взяти в оренду: нерухомість, автомобілі, земельні ділянки та навіть цілі заводи.

Торгівля на майданчику відбувається на аукціонах. За час функціонування сервісу було продано активів майже на 85 млрд грн.

Прозорро.Продажі та приватизація

Починаючи з 2018 року, на платформі продаються об'єкти малої приватизації, які належать державі чи місцевим громадам. Цей напрям активізувався минулого року, коли було продано таких об'єктів на 3,3 млрд грн. Для порівняння: протягом попередніх девʼяти років середній результат становив приблизно 400 млн грн.

Серед найбільших об'єктів, які були продані минулого року в рамках малої приватизації: готель «Ермітаж» у Києві (311 млн грн) та єдиний майновий комплекс підприємства «Волиньторф» (212 млн грн). Загалом, через малу приватизацію за рік продано понад 900 різних об'єктів.

Зросла минулого року і конкуренція за їх придбання на аукціонах Прозорро. Якщо у 2021 році в середньому в приватизаційних торгах брали участь три підприємці, то минулого року вже п’ять. А в торгах за деякі об'єкти брали участь десятки учасників.

З минулого року уряд вирішив проводити на Прозорро.Продажі і велику приватизацію. На сервісі було опубліковано перелік підприємств, які мають бути продані. Серед них, зокрема, Сумихімпром, Дніпровський електровозобудівний завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, Центренерго тощо.

Вже два роки на Прозорро.Продажі відбуваються також аукціони з оренди землі комунальної власності, а минулого року було ухвалено закон, який переведе на майданчик і оренду с/г земель державних підприємств. Онлайн-аукціони продемонстрували підвищення конкурентності — ціна оренди зросла на 175%, порівнюючи з офлайн-торгами, які були раніше.

Торгівля через електронні майданчики

Специфіка роботи Прозорро.Продажі полягає в тому, що сервіс забезпечує роботу бази даних всіх об'єктів, які торгуються. Крім цього, він відповідальний за надійність проведення торгів, підсумовуючи ставки учасників.

Водночас, державна структура безпосередньо не приймає ставки та не взаємодіє з учасниками торгів — ця робота перекладається на спеціальні електронні майданчики.

Можна сказати, що Прозорро.Продажі — це своєрідний маркетмейкер. На сайті сервісу можна обрати потрібний об'єкт, почитати інформацію про нього, переглянути документацію тощо. Однак, коли особа, яка хоче стати учасником торгів, натисне кнопку «подати пропозицію» — сервіс їй запропонує перелік майданчиків, тобто акредитованих юридичних осіб, які відповідальні за прийом ставок та всю організаційну роботу, пов'язану з цим.

Як надійний майданчик спрощує торгівлю

Зараз на Прозорро.Продажі зареєстровано 42 таких електронних майданчики. Деякі з них зовсім невеликі та мають незначний досвід співпраці з державним сервісом, адже, відповідно до офіційної статистики, провели на ньому угод лише на декілька десятків тисяч гривень.

Також варто враховувати, що не всі з цих компаній мають достатню кількість персоналу, щоб приділяти достатню увагу клієнтам.

Уникати труднощів під час придбання активів на Прозорро можна завдяки співпраці з надійними майданчиками. Як приклад, можна розглянути «Національну електронну біржу».

Наразі серед акредитованих майданчиків на Прозорро саме вона є лідером продажів, забезпечивши їх на загальну суму в 8,44 млрд грн. Майданчик має значний досвід роботи з електронними торгами, адже працює з 2014 року. Серед досягнень «Національної електронної біржі» — продаж готелю «Дніпро» за рекордні 1,1 млрд грн та АТ «Київпассервіс» за 230 млн грн.

Компанія надає повний комплекс послуг щодо участі в аукціоні, починаючи від підбору активу, отримання потрібної інформації про нього, аналізу та планування стратегії участі в торгах, а також супроводжує підписання протоколу. «Національна електронна біржа» співпрацює як із юридичними, так і з фізичними особами. Якщо ж клієнт бажає не купувати майно, а виставити, власне, на аукціон — такі послуги теж надає.

Як пояснюють у компанії, вона спеціалізується на індивідуальному супроводі клієнтів. Тому їй важливо дізнатись, який саме об'єкт найкраще відповідатиме потребам замовника, відшукати його і розібратись з усіма особливостями придбання. Саме індивідуальний підхід забезпечує «Національній електронній біржі» найбільший відсоток перемог серед всіх учасників аукціонів.

Співпраця з професіоналами особливо важлива під час участі в торгах щодо великих об'єктів. При підготовці до аукціону потрібно детальніше вивчати їх особливості, знати, як отримати всю необхідну інформацію про них. Крім цього, якщо лот дійсно цікавий і продається за вигідною ціною, можна чекати на велику кількість охочих його придбати, а тому неохідно детально розібратись і в особливостях процедури торгів.

«Якщо учасник спробує взяти участь в торгах без допомоги надійного майданчику, він не зможе врахувати всі нюанси процедури, за якою продаватиметься актив, та не отримає всієї потрібної інформації. Це збільшує ризики дискваліфікації за результатами торгів і втрати гарантійного внеску, а також зменшує шанси на перемогу в них через відсутність спланованої стратегії досвідченого майданчику», — пояснює керуюча партнерка «Національної електронної біржі» Євгенія Божко.

Зараз Прозорро.Продажі не лише наповнює державний і місцевий бюджети, але й надає змогу бізнесу купувати потрібні активи, не упустивши найкращі лоти.