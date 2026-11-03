Ветерани і родини загиблих захисників стали найбільшою групою позичальників єОселі. За останній тиждень вони отримали 47 зі 178 виданих кредитів, більше, ніж будь-яка інша категорія. Причина — пільгова ставка 3% замість 7%, яку раніше мали ветерани. Комерційний директор Синергії Сергій Волкошовець розповідає, скільки коштує квартира в Києві та Ірпені на таких умовах, яких витрат не видно в рекламі і що варто знати про оновлення програми з 2027 року.
Ветерани стали найактивнішими покупцями житла за єОселею. Скільки коштує квартира під 3%
Ветерани обганяють інші категорії
За даними Укрфінжитла станом на 30 жовтня 2026 року, за останній тиждень банки видали 178 кредитів за єОселею на 390,4 млн грн. Розподіл за категоріями:
Загалом житло за програмою вже придбали 29 557 родин, обсяг кредитів перевищив 52,8 млрд грн. З початку 2026 року видано 6 945 кредитів на 13,9 млрд грн. Середній кредит за останній тиждень становив близько 2,2 млн грн. Це сума, яку банк видає позичальнику: вартість самої квартири більша на розмір першого внеску.
Сергій Волкошовець, комерційний директор Синергії: «Коли ветеранам знизили ставку з 7% до 3%, перший щомісячний платіж за однокімнатну квартиру в Ірпені зменшився з ≈18,6 до ≈12,4 тис. грн. Іпотека перестала бути для них довгостроковим зобов'язанням „на межі“, і попит одразу зріс. Ми бачимо це і в наших продажах: у 2026 році 33 зі 112 наших угод за єОселею, тобто майже кожну третю, укладено з військовими та учасниками бойових дій».
Хто має право на ставку 3%
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учасники бойових дій;
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особи з інвалідністю внаслідок війни;
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сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Умови:
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Ставка: 3% на перші 10 років, з 11-го року 6%. Для порівняння: масова іпотека видається під 7% і 10%.
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Строк: до 20 років.
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Перший внесок: від 20%, для позичальників до 25 років включно від 10%.
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Вік: від 18 років на дату оформлення, не старше 70 років на дату погашення.
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Власне житло: його не має бути взагалі, або його площа менша за нормативи програми.
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Заявка: у «Дії», через розділ «Ветеран Pro» → «єОселя».
Скільки це коштує: два розрахунки
Умови: перший внесок 20%, строк 20 років, класична схема погашення, як у калькуляторі Глобус Банку: тіло кредиту гаситься рівними частками, а відсотки нараховуються на залишок, тому платіж щомісяця зменшується. У таблиці наведено платіж за перший місяць.
Що буде після 10-го року
Ставка зростає з 3% до 6%, і платіж повертається приблизно до рівня першого місяця. Але половина тіла кредиту на цей момент вже погашена, тому далі платіж знову щомісяця зменшується.
Сергій Волкошовець: «Найкраща стратегія — гасити кредит з випередженням у перші роки, поки діє 3%. Тоді після переходу на 6% платіж буде меншим. Наприклад, поки триває ремонт, можна платити мінімальний платіж, а коли ремонт завершено, спрямовувати гроші, які йшли на нього, на погашення єОселі. Відсотки нараховуються на залишок тіла кредиту: що менше тіло, то менший обов'язковий щомісячний платіж. Платити більше можна будь-коли, штрафів за дострокове погашення немає. До речі, статистично кредит беруть на 20 років, а гасять у середньому за 7,5 року».
Витрати, яких не видно в щомісячному платежі
За прикладом розрахунку на порталі «Дія», для квартири в Ірпені це орієнтовно:
Тарифи відрізняються залежно від банку.
Сергій Волкошовець: «Люди часто планують лише перший внесок, а на етапі угоди виявляється, що потрібно ще 70−90 тис. грн. Закладайте ці гроші в бюджет одразу, щоб не стресувати напередодні угоди в пошуках додаткової суми».
Що зміниться з 2027 року
Уряд ухвалив оновлення програми, які запрацюють у січні 2027 року. Основні зміни стосуються молодих родин:
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ставка залежатиме від дітей: базові 7% у перші три роки знижуватимуться на 2 процентні пункти за кожну народжену або усиновлену дитину;
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дорожче житло: можна буде купити квартиру дорожчу за граничну вартість до 40%, сплативши різницю у складі першого внеску.
Класична єОселя продовжить працювати на чинних умовах.
Сергій Волкошовець: «Для ветеранів ставка 3% залишається однією з найвигідніших в програмі. Оновлення 2027 року стосуються насамперед молодих родин. Але якщо ветеран має дітей і квартира не вкладається в нинішній ліміт ціни, варто порівняти обидва варіанти з банком, коли нові умови запрацюють».
П'ять речей, які варто перевірити
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Площа. Для квартир норматив становить 52,5 м² на одну особу, 73,5 м² на сім'ю з двох-трьох осіб і плюс 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 115,5 м². Перевищення до 10% доплачується за рахунок першого внеску.
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Ціна за м². Вона не може перевищувати опосередковану вартість будівництва в регіоні, помножену на 2. Для Києва це ключовий фільтр.
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Вік будинку. Для Києва та області підходить новобудова або будинок, введений в експлуатацію не більше ніж 3 роки тому.
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Акредитація. Об'єкт має бути акредитований саме в банку, який ви обрали. Програма працює з державними банками (Укргазбанк, ПриватБанк, Sense Bank, Ощадбанк) і приватними (Глобус Банк, Банк Кредит Дніпро, Sky Bank, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк).
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Конкретна квартира. Навіть у ЖК, що бере участь у програмі, не всі лоти відповідають нормативам.
Сергій Волкошовець: «Розбиратися в усіх цих нормативах самостійно не обов'язково. Наші фахівці спершу підбирають квартиру, яка відповідає вимогам програми, подають заявку саме під неї і супроводжують покупця до угоди: вибір банку, попереднє рішення, завдаток, кредитний комітет. Так людина не витрачає час на варіанти, які банк не погодить».
Як оформити
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Оберіть квартиру разом із фахівцями забудовника: вони перевірять, чи відповідає вона нормативам програми та вимогам банків.
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Подайте заявку в «Дії» під обрану квартиру.
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Отримайте пропозиції банків (попереднє рішення надходить протягом 24 годин) і оберіть одну з них.
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Пройдіть перевірку документів у банку, банк проведе оцінку житла.
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Підпишіть кредитний договір і договір купівлі-продажу. Банк перераховує кошти продавцю.
Отримати персональний розрахунок
У ЖК Синергія Сіті (Ірпінь) і ЖК Синергія Київ (Київ, Позняки) є квартири, що відповідають умовам єОселі. Менеджери Синергії перевірять, чи підходить конкретна квартира під програму у вибраному банку, і розрахують платіж з урахуванням усіх витрат.
Розрахунки орієнтовні. Остаточні умови залежать від конкретного позичальника. Умови та статистика програми наведені за даними порталу Дія, Мінветеранів та Укрфінжитла.
Коментарі - 1
Як це вияснили? Адже програма існує близько 4 років.