Ветерани стали найактивнішими покупцями житла за єОселею. Скільки коштує квартира під 3%

Ветерани і родини загиблих захисників стали найбільшою групою позичальників єОселі. За останній тиждень вони отримали 47 зі 178 виданих кредитів, більше, ніж будь-яка інша категорія. Причина — пільгова ставка 3% замість 7%, яку раніше мали ветерани. Комерційний директор Синергії Сергій Волкошовець розповідає, скільки коштує квартира в Києві та Ірпені на таких умовах, яких витрат не видно в рекламі і що варто знати про оновлення програми з 2027 року.

Ветерани обганяють інші категорії

За даними Укрфінжитла станом на 30 жовтня 2026 року, за останній тиждень банки видали 178 кредитів за єОселею на 390,4 млн грн. Розподіл за категоріями:

Загалом житло за програмою вже придбали 29 557 родин, обсяг кредитів перевищив 52,8 млрд грн. З початку 2026 року видано 6 945 кредитів на 13,9 млрд грн. Середній кредит за останній тиждень становив близько 2,2 млн грн. Це сума, яку банк видає позичальнику: вартість самої квартири більша на розмір першого внеску.

Сергій Волкошовець, комерційний директор Синергії: «Коли ветеранам знизили ставку з 7% до 3%, перший щомісячний платіж за однокімнатну квартиру в Ірпені зменшився з ≈18,6 до ≈12,4 тис. грн. Іпотека перестала бути для них довгостроковим зобов'язанням „на межі“, і попит одразу зріс. Ми бачимо це і в наших продажах: у 2026 році 33 зі 112 наших угод за єОселею, тобто майже кожну третю, укладено з військовими та учасниками бойових дій».

Хто має право на ставку 3%

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Умови:

Ставка: 3% на перші 10 років, з 11-го року 6%. Для порівняння: масова іпотека видається під 7% і 10%.

Строк: до 20 років.

Перший внесок: від 20%, для позичальників до 25 років включно від 10%.

Вік: від 18 років на дату оформлення, не старше 70 років на дату погашення.

Власне житло: його не має бути взагалі, або його площа менша за нормативи програми.

Заявка: у «Дії», через розділ «Ветеран Pro» → «єОселя».

Скільки це коштує: два розрахунки

Умови: перший внесок 20%, строк 20 років, класична схема погашення, як у калькуляторі Глобус Банку: тіло кредиту гаситься рівними частками, а відсотки нараховуються на залишок, тому платіж щомісяця зменшується. У таблиці наведено платіж за перший місяць.

Що буде після 10-го року

Ставка зростає з 3% до 6%, і платіж повертається приблизно до рівня першого місяця. Але половина тіла кредиту на цей момент вже погашена, тому далі платіж знову щомісяця зменшується.

Сергій Волкошовець: «Найкраща стратегія — гасити кредит з випередженням у перші роки, поки діє 3%. Тоді після переходу на 6% платіж буде меншим. Наприклад, поки триває ремонт, можна платити мінімальний платіж, а коли ремонт завершено, спрямовувати гроші, які йшли на нього, на погашення єОселі. Відсотки нараховуються на залишок тіла кредиту: що менше тіло, то менший обов'язковий щомісячний платіж. Платити більше можна будь-коли, штрафів за дострокове погашення немає. До речі, статистично кредит беруть на 20 років, а гасять у середньому за 7,5 року».

Витрати, яких не видно в щомісячному платежі

За прикладом розрахунку на порталі «Дія», для квартири в Ірпені це орієнтовно:

Тарифи відрізняються залежно від банку.

Сергій Волкошовець: «Люди часто планують лише перший внесок, а на етапі угоди виявляється, що потрібно ще 70−90 тис. грн. Закладайте ці гроші в бюджет одразу, щоб не стресувати напередодні угоди в пошуках додаткової суми».

Що зміниться з 2027 року

Уряд ухвалив оновлення програми, які запрацюють у січні 2027 року. Основні зміни стосуються молодих родин:

ставка залежатиме від дітей: базові 7% у перші три роки знижуватимуться на 2 процентні пункти за кожну народжену або усиновлену дитину;

дорожче житло: можна буде купити квартиру дорожчу за граничну вартість до 40%, сплативши різницю у складі першого внеску.

Класична єОселя продовжить працювати на чинних умовах.

Сергій Волкошовець: «Для ветеранів ставка 3% залишається однією з найвигідніших в програмі. Оновлення 2027 року стосуються насамперед молодих родин. Але якщо ветеран має дітей і квартира не вкладається в нинішній ліміт ціни, варто порівняти обидва варіанти з банком, коли нові умови запрацюють».

П'ять речей, які варто перевірити

Площа. Для квартир норматив становить 52,5 м² на одну особу, 73,5 м² на сім'ю з двох-трьох осіб і плюс 21 м² на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 115,5 м². Перевищення до 10% доплачується за рахунок першого внеску. Ціна за м². Вона не може перевищувати опосередковану вартість будівництва в регіоні, помножену на 2. Для Києва це ключовий фільтр. Вік будинку. Для Києва та області підходить новобудова або будинок, введений в експлуатацію не більше ніж 3 роки тому. Акредитація. Об'єкт має бути акредитований саме в банку, який ви обрали. Програма працює з державними банками (Укргазбанк, ПриватБанк, Sense Bank, Ощадбанк) і приватними (Глобус Банк, Банк Кредит Дніпро, Sky Bank, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк). Конкретна квартира. Навіть у ЖК, що бере участь у програмі, не всі лоти відповідають нормативам.

Сергій Волкошовець: «Розбиратися в усіх цих нормативах самостійно не обов'язково. Наші фахівці спершу підбирають квартиру, яка відповідає вимогам програми, подають заявку саме під неї і супроводжують покупця до угоди: вибір банку, попереднє рішення, завдаток, кредитний комітет. Так людина не витрачає час на варіанти, які банк не погодить».

Як оформити

Оберіть квартиру разом із фахівцями забудовника: вони перевірять, чи відповідає вона нормативам програми та вимогам банків. Подайте заявку в «Дії» під обрану квартиру. Отримайте пропозиції банків (попереднє рішення надходить протягом 24 годин) і оберіть одну з них. Пройдіть перевірку документів у банку, банк проведе оцінку житла. Підпишіть кредитний договір і договір купівлі-продажу. Банк перераховує кошти продавцю.

Отримати персональний розрахунок

У ЖК Синергія Сіті (Ірпінь) і ЖК Синергія Київ (Київ, Позняки) є квартири, що відповідають умовам єОселі. Менеджери Синергії перевірять, чи підходить конкретна квартира під програму у вибраному банку, і розрахують платіж з урахуванням усіх витрат.

Розрахунки орієнтовні. Остаточні умови залежать від конкретного позичальника. Умови та статистика програми наведені за даними порталу Дія, Мінветеранів та Укрфінжитла.