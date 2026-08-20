VAMBUD: як будівельна компанія з Івано-Франківська змінює уявлення про житлові простори

Ще кілька років тому фраза «купую квартиру» майже завжди означала одне: метри у високій новобудові. Але ситуація змінюється. Українці дедалі частіше купують не стіни, а спосіб життя, обираючи не смарт-квартири у хмарочосах, а комплекси з більшим, відкритим, продуманим простором. Люди все більше зважають на те, як і серед чого вони житимуть.

На цьому тлі івано-франківська компанія VAMBUD зробила ставку, яка ще недавно могла бути ризикованою. Замість гнатися за поверхами, тут почали будувати низько, просторо й близько до людини. Але вона спрацювала. Архітектура і продумане середовище визначають не лише комфорт мешканців, а й довгострокову цінність створеної нею нерухомості.

Рішення проти течії

VAMBUD працює на ринку майже 20 років. У портфелі компанії 21 проєкт і понад 3300 зданих квартир. Будує вона свідомо лише в Івано-Франківську, називаючи себе тут першим міським девелопером, що зводить малоповерхові комплекси за європейською моделлю. За цим формулюванням ховається ціла філософія, яку описують трьома словами: місто для людей.

Ідея звучить просто, та її не одразу прийняли. Зведення малоповерхових житлових кварталів довго не було популярним серед місцевих будівельних компаній, адже кожен додатковий поверх це нові метри на продаж. У VAMBUD вирішили рахувати інакше й поставили в центр не щільність, а якість життя мешканця.

Чому низька забудова стала вигідною

Архітектори й девелопери сходяться на думці, що найближчими роками саме мало- та середньоповерхові будинки матимуть зростаючий попит. Головний архітектор бюро Archimatika Микола Морозов, приміром, в коментарі одному з профільних видань про нерухомість спрогнозував зміщення тренду до висотності приблизно у чотири поверхи як оптимального формату, що поєднує затишок і функціональність. Це майже точний портрет того, що будує VAMBUD.

Люди починають шукати нижчу щільність, тишу й зелень, навіть залишаючись у місті. І власні спостереження компанії говорять про це найпереконливіше. За останній квартал малоповерховий комплекс VAMBUD — Prostir — помітно випередив багатоповерховий «Квартал Краківський» і за кількістю звернень від покупців, і за реальними угодами. Якщо перекласти це у співвідношення, різниця вражає: приблизно у 3,4 раза більше зацікавлених і у 16,5 раза більше продажів на користь низької поверховості.

З чого все почалося

Точкою відліку для нової філософії став житловий комплекс «Клубне містечко 12». Його зводили з 2020 по початок 2023 року, і він став першим масштабним малоповерховим комплексом Івано-Франківська з будинками заввишки лише чотири та шість поверхів. Дванадцять секцій, 274 квартири, майже 24 тисячі квадратних метрів, фасади з клінкерних термопанелей і власний багаторівневий паркінг, перший і поки що єдиний у місті. Саме він дозволив прибрати машини з дворів, а самі двори зробити повністю пішохідними.

Архітектори говорять про проєкт майже з ніжністю. «Це має бути забудова, масштабна до людини. Навіть у конкурсі ми вказували human scale, людський масштаб. Невелика поверховість, наближена до людини й найбільш комфортна», — пояснює Володимир Гайдар, автор архітектурної ідеї комплексу й голова спілки архітекторів України на Івано-Франківщині.

Його колега, архітектор і співавтор проєкту Ярослав Дорошенко, додає: «Краса у простоті. Не треба вигадувати щось надскладне. Треба зробити якісно, гармонійно й масштабно до людини».

Співзасновник VAMBUD Микола Ковальчук згадує, що завдання було зробити несхоже на звичне місту. «Ми, мабуть, уперше зробили всі внутрішні двори пішохідними. І вперше в Івано-Франківську збудували багаторівневий паркінг, щоб на території не було машин. Проєкт вийшов красивий і практичний», — каже він.

Ринок це помітив. «Клубне містечко 12» стало найтитулованішим житловим комплексом міста, а у 2024 році його номінували на премію Mies van der Rohe. Це головна архітектурна відзнака Європейського Союзу, названа на честь класика модернізму Людвіга Міса ван дер Рое. За нею у Європі стежать, щоб розуміти, куди рухається сучасна урбаністика. Факт потрапляння до кола її номінантів уже означає, що проєкт помітили далеко за межами області. Сама ж компанія VAMBUD у 2026 році увійшла до ТОП-10 девелоперів України за версією Ukrainian Business Award, а у 2025-му до ТОП-20 за рейтингом Forbes і ЛУН.

Життя, а не метри

Що все це означає для звичайної родини, найкраще видно на прикладі буднів. Ранок можна почати не в ліфтовому натовпі, а на власному патіо біля квартири на першому поверсі. Дитину не страшно відпустити у двір, бо там немає жодної машини, лише зелені пагорби й доріжки. А ввечері реально піднятися на власну терасу на даху, звідки в тих самих комплексах відкривається краєвид на гори.

Ту саму логіку VAMBUD переносить у нові проєкти. У ЖК бізнес-класу «Долішній» неподалік міського озера будинки заввишки чотири та п'ять поверхів поєднали з лофтовими фасадами, власними патіо, терасами й дворами без авто. Формула проста: діловий ритм міста поряд, а його метушня залишається за дужками.

Чому це вигідно тим, хто рахує

Для інвестора малоповерховість давно перестала бути питанням лише смаку. Вона стабільно приносить більше. У «Клубному містечку 12» однокімнатні квартири з ремонтом коштують у середньому $2568 за квадратний метр, а це приблизно на чверть, подекуди й на третину, дорожче за типові багатоповерхівки міста. Двокімнатні тримають планку $2232 за метр, що на 15−22% вище за середньоринкову ціну. Оренда поводиться так само: двокімнатні квартири тут здають часом майже на третину дорожче, ніж у великих житлових комплексах поряд.

Оскільки порівнювали будинки в одному районі, різницю формує саме формат забудови. Ще нагляднішу картину дає «Долішній». У 2021 році квадратний метр там стартував із $470, у 2023 коштував уже $690, а цьогоріч сягнув $1000. Вкладені кошти більш ніж подвоїлися за неповних п'ять років, і зробила це не спекуляція, а сам формат, якого місту бракує.

Зміна, яку вже видно

Це і є головна зміна, яку принесла компанія з Івано-Франківська. VAMBUD власним досвідом довів, що дім невеликої висоти буває одночасно красивим, титулованим і вигідним для власника. Малоповерховий формат тут перестав бути ризикованим експериментом і став свідомим вибором тих, хто цінує простір, тишу й відчуття, що житло будували під людину, а не заради поверхів.

У Франківську вже змінюється уявлення про те, яким має бути житловий простір. І поки більшість ринку звикла міряти успіх метрами та поверхами, тут навчилися рахувати його якістю життя.