За даними RST.ua, за січень-серпень 2026 року в Україні зареєстрували 42,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Які нові авто найчастіше купували українці у 2026 році: ТОП-5 моделей
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Які авто купували найчастіше
Найпопулярнішою новою моделлю став Renault Duster — 2 439 реєстрацій. До п’ятірки лідерів також увійшли:
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Toyota RAV4 Hybrid;
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Hyundai Tucson;
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Skoda Kodiaq;
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Toyota Land Cruiser Prado.
Усі п’ять моделей належать до сегмента кросоверів і позашляховиків.
Найпомітніше за рік зросли продажі Skoda Kodiaq — на 22%, а Hyundai Tucson — на 14%. Водночас Renault Duster, попри перше місце, показав зниження: торік за аналогічний період було зареєстровано 2 859 таких авто.
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Попит зміщується до SUV
Популярність кросоверів відповідає загальній тенденції українського авторинку. Покупців приваблюють вищий кліренс, місткий салон і можливість використовувати авто як для міста, так і для тривалих поїздок.
Лідерство Duster експерти пов’язують із поєднанням ціни, практичності та простоти експлуатації. Водночас загальне скорочення реєстрацій нових авто свідчить, що попит на нові автомобілі у 2026 році залишається слабшим, ніж роком раніше.
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